Novak Đoković je imel srečo. Po veliki napaki se je pokesal. #video

"You made yourself famous... well done." Novak Djokovic continue his rampage as he pats the umpire's foot after a time violation. #AusOpen pic.twitter.com/jmcOjaBB4I — Christine Vanden Byllaardt (@cvbyllaardt) February 2, 2020

V deveti igri drugega niza je Damien Dumusois dvakrat zaporedoma dal opozorilo Đokoviću, ker si je vzel preveč časa za serviranje. Da je bila mera polna, je Đoković v isti igri izgubil igro na svoj servis. To ga je tako razjezilo, da je ob premoru sodnika potrepljal po nogi in mu pozneje namenil nekaj besed. "S tem dvobojem si postal znan. Dobro delo," mu je dejal Đoković, ki je imel srečo, da se glavni sodnik v tem primeru ni odzval.

Foto: Gulliver/Getty Images

Novak Đoković je prekršil pravilo in bi bil lahko kaznovan. Foto: Gulliver/Getty Images

V nasprotnem primeru bi lahko dobil kazen v višini od 20 do 30 tisoč dolarjev. Teniška pravila namreč pravijo, da teniški igralec ne sme fizično zlorabiti uradne osebe turnirja, nasprotnika, gledalca ali katerekoli druge osebe na turnirju. Številni poznavalci tenisa niso mogli verjeti, kaj si je dovolil prvi igralec sveta, še bolj pa so bili presenečeni, da mu sodnik ni prisodil kazni.

"Seveda nisem vesel, da sem se dotaknil sodnika"

Novak Đoković je že isti dan na novinarski konferenci priznal, da je prekoračil mejo. Temu vprašanju se ni mogel izogniti niti naslednji dan, ko je še osmič v karieri poziral z avstralsko lovoriko.

"V profesionalnem športu se dogajajo stvari, na katere nisi najbolj ponosen, in počneš stvari, zaradi katerih nisi najbolj vesel. V takšnih primerih greš skozi vzpone in padce. Seveda nisem vesel, da sem se dotaknil sodnika."

"Žal mi je, če sem prizadel njega ali kogarkoli drugega, ampak to se je zgodilo v žaru borbe. Nekatere stvari, ki se zgodijo, vas vržejo z ravnovesja. Poskušal sem se spraviti k sebi in na koncu se je zame vse dobro končalo. Vseeno upam, da so ljudje na tribuni in tisti, ki so gledali prek zaslonov, uživali v tem dvoboju," je še povedal 32-letni Beograjčan.