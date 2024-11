Nihče še nima zagotovljenega mesta

V petek bosta na finalnem teniškem turnirju ATP znana še zadnja dva polfinalista iz skupine John Newcombe, v kateri je še vse odprto. Kot prva bosta igrala Aleksander Zverev in Carlos Alcaraz, v večernem delu pa bosta igrala še Casper Ruud in Andrej Rubljov.

V skupini najbolje kaže Aleksandru Zverevu, ki ima dve zmagi in nobenega poraza, a to dvakratnemu zmagovalcu tega turnirja še ne zagotavlja mesta v polfinalu. Dobiti mora vsaj niz proti Carlosu Alcarazu, da si zagotovi polfinale. Španec ima na svojem računu eno zmago in poraz, potem ko se je na začetku turnirja boril z boleznijo.

Igralca sta do zdaj igrala deset medsebojnih dvobojev, izid v zmagah pa je izenačen (5:5). Letos sta igrala tri medsebojne dvoboje. "Je eden najzahtevnejših nasprotnikov. Mislim, da sem se dobro vrnil, ampak ima izjemen servis, je neverjeten na osnovni črti in zato je zahteven nasprotnik," je Alcaraz povedal o svojem nasprotniku.

Casper Ruud ima še vse možnosti za uvrstitev v polfinale. Foto: Guliverimage

Zvečer bosta igrala Casper Ruud in Andrej Rubljov. Zadnji ima še najmanj možnosti za napredovanje in ni vse odvisno od njega. Na drugi strani ima Ruud zmago in poraz in bo točno vedel, kaj mora narediti, če se želi prebiti v polfinale. Statistika je na strani Rusa, ki v medsebojnih dvobojih vodi s 5:2.

Skupina John Newcombe, 3. krog 14.00 Aleksander Zverev (Nem, 2) - Carlos Alcaraz (Špa, 3)

20.30 Casper Ruud (Nor, 6) - Andrej Rubljov (Rus, 8)

