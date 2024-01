Nekdanja prva tenisačica sveta se je izognila zaporu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Njen nekdanji mož Josep Santacana, ki je upravljal z njenim računom, je dobil tri leta in tri mesece zapora. Še trije obsojenci v tem primeru so dobili leti in tri mesece zapora.

Dvainpetdesetletna Sanchez Vicario je med drugim osvojila štiri naslove na turnirjih za grand slam, trikrat na odprto prvenstvo Francije in OP ZDA leta 1994. Leto pozneje je bila 12 tednov prva na svetovni lestvici WTA.

