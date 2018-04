Nasvet prvega igralca: Starši ne bi smeli preveč pritiskati na otroke

Številni teniški igralci so v preteklosti večkrat poudarili, da je tenis precej krut šport in da je v njem zelo težko uspeti. Med tiste zares najboljše jih pride le peščica. Med njimi je tudi Rafael Nadal, ki velja za kralja peščenih igrišč, saj je lani na OP Francije še desetič osvojil prestižno lovoriko.

Novak Đoković trenutno išče novega trenerja. Foto: Instagram

Rafa bo ta konec tedna v Davisovem pokalu pomagal španski reprezentanci v četrtfinalnem dvoboju z Nemčijo. Zaigral bo prvič po OP Avstralije, kjer je moral v četrtfinalu predati dvoboj. Najboljši španski igralec je pozneje komentiral pritiske, ki jih straši izvajajo na svoje otroke.

"To je težava. Straši ne bi smeli preveč pritiskati na otroke, naj postanejo profesionalni športniki. Roger Federer in Novak Đoković sta igralca, ki sta veliko delala, da sta prišla do sem, kjer sta danes, vendar sta oba rojena s posebnim talentom. Da bi lahko zmagovali in bili v vrhu v kateremkoli športu, morate imeti potencial," je razkril Majorčan, ki se v zadnjem času ubada s poškodbami.

Rafael Nadal se bo v svojem prvem dvoboju v Davisovem pokalu pomeril z Aleksandrom Zverevom. Foto: Guliver/Getty Images

"Nisem edini, to vsi počnejo"

"Živim s protivnetnimi zdravili in jih moram jemati. Nisem edini, to vsi počnejo. V svoji karieri sem izgubil veliko več kot moji nasprotniki. Poškodbe so kompleksne. Ko si poškodovan, moraš izpustiti kar nekaj mesecev in ne moreš tekmovati," je povedal 16-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam, ki je med drugim iskreno povedal, da bi v zameno za zdravje z veseljem vrnil kakšno svojo lovoriko. "Če iskreno povem, bi raje videl, da bi osvojil manj turnirjev in lahko igral brez bolečin," je še dejal 31-letni teniški igralec.

Rafael Nadal je v letošnji sezoni odigral le pet uradnih dvobojev, potem pa zaradi poškodbe desnega kolka izpustil nadaljevanje sezone. Pred Špancem je del sezone, ki se bo igral na peščeni podlagi. Ta mu najbolj ustreza in na njej je dosegal največje uspehe.