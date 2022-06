Španski teniški as Rafael Nadal zaradi poškodbe stopala pred dvema tednoma ni vedel, ali bo resnično zaigral na OP Francije, pred dvema dnevoma v Parizu je dejal, da želi uživati, saj nikoli ne ve, kolikokrat bo še tu nastopil, nato pa po nočni poslastici, ki se je končala v zgodnjih sredinih urah, izločil številko 1 svetovnega tenisa Novaka Đokovića in ostal v igri za 14. naslov Roland Garrosa in rekordni 22. grand slam. "To je bila ena tistih nepozabnih noči kariere, iz sebe sem iztisnil vse," je po veliki zmagi (6:2, 4:6, 6:2, 7:6 (4)) dejal Nadal, ki bo v petek dopolnil 36 let.

Finale pred finalom na igrišču Philippe-Chatrier med dvema ikonama tenisa je bil tako dolg, da se je začel maja, končal pa junija. Po njem pa veliko veselje Španca Rafaela Nadala, ki je pred dnevi priznal, da zaradi poškodbe stopala še pred dvema tednoma ni vedel, ali bo nastopil na svojem najljubšem grand slamu ali ne. Po štiriurni četrtfinalni poslastici proti Novaku Đokoviću je v polfinalu OP Francije in ostaja v igri za že 14. lovoriko Roland Garrosa in 22. na grand slamih. Zdaj si rekordnih 21. naslovov na turnirjih velike četverice deli z Rogerjem Federerjem.

"To je bila ena tistih magičnih noči kariere, iz sebe sem iztisnil vse, kar sem imel. Občinstvo je bilo neverjetno že od začetka turnirja. Mislim, da verjetno vedo, da prav velikokrat tu ne bom več igral. To je brez dvoma najbolj posebno in pomembno igrišče v moji karieri," je takoj po zmagi s 6:2, 4:6, 6:2, 7:6 (4) dejal 35-letni Španec.

"Lahko rečem, da mi v zadnjih treh mesecih in pol ni bilo lahko, zato je vse skupaj zelo čustveno. Ne bom več govoril o vseh stvareh, ki sem jih doživel v zadnjih nekaj mesecih, ti nikakor niso bili zabavni. Vse te stvari ... zaradi vsega dogajanja je bil ta dvoboj zame brez dvoma še bolj poseben, večer pa še toliko bolj čustven. Še vedno vztrajam prav zaradi takšnih večerov. A naredil nisem še nič. To je bil šele četrtfinale. Želim si dati možnost, da se čez dva dneva vrnem na igrišče in odigram še en polfinale tukaj v Roland Garrosu. To mi res veliko pomeni," se je na novinarski konferenci zahtevnega obdobja, ki ga je krojila poškodba, dotaknil Nadal.

Če ne bodo našli rešitve za stopalo, bo zanj zelo težko

Na vprašanje, ali čuti dodatno čustveno breme, saj se zaveda, da bi lahko bila katerakoli tekma njegova zadnja, pa je odvrnil, da ne želi pretirano razmišljati, kaj se lahko zgodi v prihodnosti, in da se bo "še naprej boril za iskanje rešitve": "Ne vem, kaj se lahko zgodi. Kot sem že rekel, bom odigral ta turnir, saj smo naredili ogromno stvari, da sem ga sploh lahko začel. Ne vem pa, kaj se bo zgodilo od tu naprej. Moje stopalo je, kakršno je, če ne bomo našli rešitve, kako izboljšati stvari, potem bo zame zelo težko. za zdaj lahko rečem, da se vidimo čez dva dneva."

Osvojeni grand slami Rafaela Nadala OP Avstralije: 2009, 2022

OP Francije: 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020

Wimbledon: 2008, 2010

OP ZDA: 2010, 2013, 2017, 2019

"Zmagal je boljši nasprotnik"

To je bil 59. dvoboj v karieri teniških velikanov, Đoković v zmagah vodi s 30 − 29, na grand slamih pa je Nadal še povečal prednost na 11 − 7.

Nadal je v desetem obračunu na rdečem pariškem pesku vknjižil osmo zmago in se Đokoviću oddolžil za lanski poraz v polfinalu.

"Dal sem vse od sebe, a vem, da bi lahko igral bolje. Izgubil sem proti boljšemu nasprotniku. Ponosen sem, da sem se boril vse do zadnje točke. Ponavljam, danes je zmagal boljši igralec. Po več kot štirih urah boja moram sprejeti ta poraz. Nadal je znova pokazal, zakaj je velik. Ostal je psihično trden in končal tekmo tako, kot je. V preteklosti je že večkrat dokazal, da se lahko le nekaj dni zatem, ko so ga pestile poškodbe in je komaj stal, vrne še kako močan," pa je po koncu upov na 21. grand slam dejal Srb.

"Televizija odloča ..."

Potem ko je v drugem nizu zaostajal z 0:3, a ga uspel preobrniti v svojo korist, je začutil, da mu lahko uspe, a ...: "Rekel sem si "Zdaj si nazaj v igri." Imel sem svoje priložnosti, a jih nisem izkoristil."

35-letni Srb je na vprašanje, kaj si misli o nočnem terminu četrtfinala − začel se je po 21. uri, končal po 1. uri zjutraj, odvrnil: "Televizija odloča. To je svet, v katerem živimo."

Nadala v petkovem polfinalu čaka Alexander Zverev. Foto: Reuters

Nadal se bo na svoj 36. rojstni dan v petek v polfinalu pomeril z Nemcem Alexandrom Zverevom. Ta je po štirih nizih s 6:4, 6:4, 4:6, 7:6 (7) izločil španskega najstnika Carlosa Alcaraza.

"Če ne bom igral dobro ali če bom izgubil tisti polfinale, to ne bo, ker ne bi bil osredotočen ... Nisem tip igralca, ki bi ga čustva zanesla. Mislim, da sem čustveno zelo stabilen. Imam veliko izkušenj, vem, kako stvari delujejo. Danes je čas za uživanje, saj je za menoj brez dvoma lepa noč. Zelo čustvena. Toda jutri bom začel razmišljati o stvareh, ki jih moram narediti, da bom pripravljen na ta polfinale. Glavni cilj je, da ostanem osredotočen in ohranim raven, ki sem jo prikazal tokrat."