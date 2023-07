Na letošnjem turnirju ATP v Umagu eden od vodilnih igralcev na svetu in kar trije aktualni zmagovalci turnirjev za grand slam!

Oglasno sporočilo

Na včerajšnji novinarski konferenci v Triglav Labu so pri razvojno-predstavitvenem centru Skupine Triglav predstavili 33. turnir Plava Laguna Croatia Open Umag. O športnem spektaklu, ki je tik pred vrati, so spregovorili direktor turnirja Tomislav Poljak, teniška legenda Goran Ivanišević, član uprave Zavarovalnice Triglav Tadej Čoroli in članica uprave Plave Lagune Danira Rančić.

Tadej Čoroli, Maja Cvetković, Danira Rančić in Tomislav Poljak. Foto: HTZ

"Eden vodilnih teniških igralcev na svetu, trije zmagovalci turnirjev za grand slam, aktualni zmagovalec odprtega prvenstva Francije za mlade in še mnogo izvrstnih igralcev na svetovni ravni, ki se ponašajo z odličnimi rezultati – tako bi z le nekaj besedami opisali vsebino letošnjega turnirja Plava Laguna Croatia Open Umag," je povedal direktor turnirja Tomislav Poljak in dodal: "Prijavljeni so še nekateri drugi izjemni igralci, ki se bodo prav gotovo vključili v boj za naslov, tako da bo turnir zanimiv z različnih vidikov."

Tomislav Poljak, direktor turnirja Plava Laguna Croatia Open Umag 2023 Foto: HTZ

Goran Ivanišević se je konferenci pridružil neposredno iz Wimbledona, kjer spremlja Novaka Đokovića, ter govoril o tem, kako že desetletja čakamo, da aktualni zmagovalci turnirjev za grand slam zaigrajo na domačem turnirju na Hrvaškem. "V Umagu so igrali že mnogi osvajalci turnirjev za grand slam, kot so Novak Đoković, Rafael Nadal, Thomas Muster in Carlos Moya, pa tudi jaz sem na tem spisku, toda vsi so si ta naslov pridobili šele po nastopu na našem turnirju. Zdaj pa imamo trojico aktualnih zmagovalcev grand slamov, kar ni mala stvar. Menim, da je pred nami ponovno teden vrhunskega tenisa. Čilić, Wawrinka in Thiem so resnično igralci svetovne ravni. In če k temu dodamo še eno največjih mladinskih teniških zvezd, Holgerja Runeja, je seznam popoln. Ne zamujajte z nabavo vstopnic," je pripomnil Ivanišević.

Goran Ivanišević Foto: HTZ

Tradicija turnirja Plava Laguna Croatia Open Umag je v svetu tenisa znana že dolgo, hkrati pa pomeni promocijo za turizem. Organizator in glavni sponzor je družba Plava Laguna. Članica uprave Plave Lagune Danira Rančić je ob tej priložnosti povedala: "Plava Laguna je letos še dodatno povečala svoj prispevek k turnirju. Z organizacijo tega turnirja želimo prikazati, kako organizirati prireditev na najvišji ravni ter kako lahko prispevamo k razvoju kraja, v katerem poslujemo. S ponosom lahko povemo, da si tekme teniškega turnirja v Umagu prek platforme ATP Media lahko ogledajo po vsem svetu, kjer jih spremlja več kot sedem milijonov gledalcev," ter vse goste iz Slovenije povabila na počitniška igrišča Plave Lagune.

Članica uprave Plava Laguna Danira Rančić

Za dobro organizacijo turnirja ob družbi Plava Laguna skrbijo tudi partnerji, kot je Skupina Triglav, današnja gostiteljica novinarske konference. "V Skupini Triglav, ki je vodilna zavarovalna in finančna skupina na področju Adria, sponzorska sredstva usmerjamo zlasti v športna sponzorstva in razvoj mladih športnikov ter v ozaveščanje o pomembnosti zdravega načina življenja. Kot znani partner narodnih športnih zvez, mednarodnih športnih prireditev in številnih športnih klubov na vseh sedmih tržiščih soustvarjamo številne zgodbe o uspehu, ki predstavljajo pomemben del mozaika prepoznavnosti znamke Triglav. Ena od teh zgodb je tudi teniški turnir v Umagu, kjer smo zlati partner že od leta 2018," je povedal Tadej Čoroli, član uprave Zavarovalnice Triglav.

Član uprave Zavarovalnice Triglav Tadej Čoroli Foto: HTZ

"Izjemno me veseli, da smo danes v Ljubljani imeli priložnost medijem predstaviti tako športni kot tudi spremljevalni program teniškega turnirja Plava laguna Croatia Open Umag, saj to dokazuje, da je Slovenija eden najpomembnejših emitivivnih trgov tako za hotelsko družbo Plava laguna kot tudi za celotno Istro. Teniški turnir Plava laguna Croatia Open je že vrsto let veliko več kot le športno dogajanje. Poleg vrhunskega športa goste v Umag namreč privablja tudi raznolik spremljevalni program in Taste Istria kulinarična doživetja. Zato so tovrstni dogodki resnična dodana vrednost hrvaškega turizma, saj privabljajo nove obiskovalce, stalnim gostom pa omogočijo vedno nova doživetja," je poudaril direktor Predstavništva Hrvaške turistične skupnosti v Sloveniji, Bruno Bonifačić.

Vsem, ki jih zanima pestro dogajanje na in ob turnirju, je na voljo klepetalni robot na platformi WhatsApp. Poleg informacij lahko uporabniki neposredno pri klepetalnem robotu kupijo tudi vstopnice, rezervirajo namestitev in celo sodelujejo v nagradni igri, ki prinaša vstopnico za finale.

Vsi, ki si želijo zagotoviti mesto na prireditvi v Stella Marisu, lahko svojo vstopnico poiščejo tudi v uradni spletni trgovini croatiaopen.hr. Za osrednje igrišče so vstopnice naprodaj po spletu, za ostale teniške površine pa bodo vstopnice na voljo v trgovini ATP. Vstopnice so dnevne in zagotavljajo spremljanje vseh iger na ta dan na izbranem igrišču. Vsekakor si velja pravočasno zagotoviti mesto, saj so v prodaji še zadnje preostale vstopnice.

Naročnik oglasnega sporočila je HRVAŠKA TURISTIČNA SKUPNOST.