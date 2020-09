Na igrišče prišla z močnim protirasističnim sporočilom #video

. @naomiosaka walked out in a Breonna Taylor mask for her night match at Arthur Ashe stadium. #USOpen pic.twitter.com/Ubxwst54kl

Zdi se, da je mlada Japonka z dejanjem dosegla svoj namen, saj o tem pišejo svetovni mediji. Osaka je imela na svoji zaščitni maski zapisano ime Breonna Taylor. Gre za temnopolto žensko, ki so jo policisti pred meseci v njenem apartmaju usmrtili s strelnim orožjem.

To je le ena izmed sedmih mask, ki jih je Osaka prinesla v New York. Ravno toliko mask potrebuje, če želi zmagati na OP ZDA. Trenutno deveta igralka sveta bi lahko z uporabo vsake od mask dobila priložnost za ozaveščanje ljudi o boju proti rasni nepravičnosti.

.@naomiosaka has 7 masks ready with different names for a potential run at the #USOpen. pic.twitter.com/jmARabKhae