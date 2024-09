Poljakinja Magdalena Frech je zmagovalka teniškega turnirja WTA 500 v mehiški Guadalajari z nagradnim skladom 835.449 evrov. Peta nosilka je v finalu s 7:6 (5) in 6:4 premagala 22-letno avstralsko kvalifikantko Olivio Gadecki in se pri 26 letih prvič v karieri veselila zmage na turnirju WTA.

Zmaga v Mehiki je eden od prelomnih trenutkov v sezoni za 43. igralko s svetovne lestvice. Prejšnji mesec je dosegla svoj prvi posamični finale na turnirju na peščeni podlagi v Pragi, nato pa prvi četrtfinale na trdi podlagi v Monterreyju, preden je šla vse do svojega prvega finala in zmage na turnirju WTA 500.

"Hočem samo povedati, da se sanje lahko uresničijo," je povedala Magdalena Frech množici, ko je prejela v roke pokal in poskušala uravnotežiti velik sombrero, ki so ji ga položili na glavo. "To je moj prvi naslov WTA in res, res je neverjetno, kaj mi je uspelo," je dodala poljska igralka.

Frech je z zmago zaustavila tudi 152. igralko na svetovni lestvici Olivio Gadecki, ki je igrala v svojem prvem finalu, na poti do katerega je premagala tudi nekdanjo zmagovalko OP ZDA Sloane Stephens in drugo nosilko Danielle Collins.

Vendar pa je Gadcki po uvrstitvi v finale skočila na 88. mesto na svetu, kar je njena prva uvrstitev med sto najboljših igralk v karieri.

Guadalajara, WTA 500 (835.449 evrov):

- finale:

Magdalena Frech (Pol/5) : Olivia Gadecki (Avs) 7:6 (5), 6:4.

Preberite še: