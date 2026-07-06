Lahko Bolgaru po dolgih letih uspe?

Na teniškem turnirju v Wimbledonu se nadaljujejo dvoboji osmine finala, v moškem delu pa se spet obetajo zanimivi dvoboji.

Največ zanimanja bo za dvoboj med Bolgarom Grigorjem Dimitrovom in domačinom Arthurjem Feryjem. Dimitrov, ki po poškodbi znova igra odličen tenis, po dolgih letih lovi prvo uvrstitev v četrtfinale. Nazadnje je v četrtfinalu igral leta 2014.

Na igrišče bosta stopila tudi drugi nosilec Alexander Zverev in Čeh Jiri Lehečka. Nemec je po naslovu na Roland Garrosu v odlični formi, saj je dobil 13 od zadnjih 14 dvobojev. Zanimiv obračun se obeta tudi med Taylorjem Fritzem in Aleksandrom Bublikom.

Osmina finala

Grigor Dimitrov (Bol) - Arthur Fery (VBr)

Jiri Lehečka (Češ, 13) - Alexander Zverev (Nem, 2)

Alex de Minaur (Avs, 5) - Flavio Cobolli (Ita, 9)

Taylor Fritz (ZDA, 6) - Aleksander Bublik (Kaz, 10)

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