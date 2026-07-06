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Avtor:
B. B.

Ponedeljek,
6. 7. 2026,
10.57

Osveženo pred

23 minut

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Natisni članek
Wimbledon Wimbledon 2026 Grigor Dimitrov Arthur Fery

Ponedeljek, 6. 7. 2026, 10.57

23 minut

Wimbledon (ATP), 8. dan

Lahko Bolgaru po dolgih letih uspe?

Avtor:
B. B.

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Wimbledon Grigor Dimitrov | Foto Reuters

Foto: Reuters

Na teniškem turnirju v Wimbledonu se nadaljujejo dvoboji osmine finala, v moškem delu pa se spet obetajo zanimivi dvoboji.

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Največ zanimanja bo za dvoboj med Bolgarom Grigorjem Dimitrovom in domačinom Arthurjem Feryjem. Dimitrov, ki po poškodbi znova igra odličen tenis, po dolgih letih lovi prvo uvrstitev v četrtfinale. Nazadnje je v četrtfinalu igral leta 2014.

Na igrišče bosta stopila tudi drugi nosilec Alexander Zverev in Čeh Jiri Lehečka. Nemec je po naslovu na Roland Garrosu v odlični formi, saj je dobil 13 od zadnjih 14 dvobojev. Zanimiv obračun se obeta tudi med Taylorjem Fritzem in Aleksandrom Bublikom.

Osmina finala
Grigor Dimitrov (Bol) - Arthur Fery (VBr)
Jiri Lehečka (Češ, 13) - Alexander Zverev (Nem, 2)
Alex de Minaur (Avs, 5) - Flavio Cobolli (Ita, 9)
Taylor Fritz (ZDA, 6) - Aleksander Bublik (Kaz, 10)

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