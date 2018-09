Kako daleč lahko pride Marija Šarapova?

Marija Šarapova je že zmagala na OP ZDA, najboljša je bila davnega leta 2006, lani pa se je prebila do osmine finala. Tokrat jo v tretjem krogu čaka Latvijka Jelena Ostopenko, ki se je do zdaj najdlje prebila do tretjega kroga. Rusinja in Latvijka sta do zdaj igrali samo enkrat. Takrat je bila boljša Šarapova.

Zelo zanimiv dvoboj se obeta med četrto nosilko turnirja Angelique Kerber in Dominiko Cibulkovo. Za igralki bo to že 13. medsebojni dvoboj, boljši izkupiček pa ima Nemka (7:5). Angelique Kerber je bila leta 2016 najboljša, lani je v New Yorku doživela hladno prho, potem ko se je poslovila že v prvem krogu.