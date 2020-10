Julia Görges končala teniško kariero

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Vedno sem vedela, da bom začutila, kdaj bo napočil pravi čas za slovo. In napočil je ta trenutek," je na družbenem omrežju v sporočilu z naslovom "Dragi tenis" zapisala trenutno 45. igralka na lestvici WTA in dodala: "Pripravljena sem na slovo od tenisa in se veselim novega poglavja v svojem življenju."

Görgesova je med letoma 2010 in 2019 slavila na turnirjih v Gasteinu, Stuttgartu, Moskvi, Zhuhaiju, Aucklandu, Charlestonu in Birminghamu.

Na lestvici WTA se je avgusta 2018 prebila na deveto mesto, kar je tudi njena najvišja uvrstitev.