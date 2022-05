Iga Swiatek številka 1, Ons Jabeur skočila na sedmo mesto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na drugem in tretjem mestu svetovne lestvice sta položaja spet zamenjali Čehinja Barbora Krejčikova, ki je številka 2, in Španka Paula Badosa.

Med najboljšimi 15 igralkami so vse z izjemo Swiatkove zamenjale mesta, največji padec pa je zabeležila Belorusinja Arina Sabalenka, ki je zdrsnila za štiri mesta in je po novem osma.

Tunizijka Ons Jabeur, ki je v nedeljo osvojila Madrid, je napredovala na sedmo mesto. Sedemindvajsetletna igralka je v finalu v španski prestolnici s 7:5, 0:6 in 6:2 premagala Američanko Jessica Pegula in prišla do največje zmage v karieri.

* Lestvica WTA (9. maja):

1. (1) Iga Swiatek (Pol) 7061 točk

2. (3) Barbora Krejčkova (Češ) 5011

3. (2) Paula Badosa (Špa) 4720

4. (5) Maria Sakkari (Grč) 4596

5. (6) Anett Kontaveit (Est) 4446

6. (7) Karolina Pliškova (Češ) 4152

7. (10) Ons Jabeur (Tun) 3895

8. (4) Arina Sabalenka (Blr) 3721

9. (8) Danielle Collins (ZDA) 3211

10. (9) Garbine Muguruza (Špa) 3135

...

24. (24) Tamara Zidanšek (Slo) 1712

85. (82) Kaja Juvan (Slo) 773

166. (164) Polona Hercog (Slo) 387

...