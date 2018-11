Dosmrtna kazen za Braccialija

Bracciali in njegov teniški partner v dvojicah Potito Starace sta bila že leta 2008 zaradi stav na ilegalnih stavnicah kaznovana z večmesečno prepovedjo igranja. Takrat so bili kaznovani še Alessio Di Mauro, Giorgio Galimberti in Federico Luzzi. Italijanska teniška zveza mu je avgusta 2015 prav tako izrekla dosmrtno prepoved igranja, a je nato kazen omilila in mu naložila enoletno prepoved nastopanja na mednarodnih in domačih teniških turnirjih.

Štiridesetletni Bracciali je v svoji poklicni karieri dosegel eno posamično zmago na turnirjih ATP. Leta 2006 je zmagal v maroški Casablanci, veliko uspešnejši pa je bil v dvojicah, kjer je šestkrat zmagal, še sedemkrat pa nastopil v velikem finalu.

Preberite še: