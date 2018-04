Morda bi se morala bolj posvetiti tenisu kot pa fotografiranju

Se še spomnite, kako je Eugenie Bouchard pred leti dominirala na teniških igriščih? Mnogi so jo uvrščali med nove teniške zvezde, danes pa je le še bleda senca tistega, kar je bila leta 2014. Zdi se, da se več ukvarja z modo in fotografiranjem kot pa s tenisom.

24-letna teniška igralka je bila leta 2014 kot 20-letna igralka na igrišču pravi strah in trepet. Tistega leta je na turnirjih velike četverice (grand slam, op. p.) naravnost blestela. Na OP Avstralije in OP Francije se je uvrstila v polfinale, v Wimbledonu se je prebila vse do finala, medtem ko je OP ZDA končala v četrtem krogu.

Bouchardova je bila prepričana, da bi se njena teniška pot odvijala povsem v drugo smer, če se ji ne bi zgodila nesreča v slačilnici. Foto: Guliver/Getty Images

Od tistega leta je šlo pri Bouchardovi le še navzdol. Naslednje leto (2015) je skozi vso sezono lovila pravo formo. V Parizu se je še prebila do četrtfinala, potem pa je povsem odpovedala. Na OP ZDA je kazalo, da se vrača na stare tirnice. Tam se je brez težav prebila do četrtega kroga, potem pa je v slačilnici padla in doživela tako močen pretres možganov, da je morala odpovedati dvoboj.

Bouchardova je bila prepričana, da bi se njena teniška pot odvijala povsem v drugo smer, če se ne bi zgodila ta nesreča. Pozneje je tožila organizatorje turnirja in letos februarja tožbo tudi dobila. Po neuradnih podatkih naj bi dobila od deset do 15 milijonov ameriških dolarjev (od osem do 12 milijonov evrov).

Odločila se je za bolj radikalen ukrep

Nekdaj peta igralka na svetu je letos padla iz prve stoterice. Odpovedovati so se ji začeli sponzorji, sodelovanje z njo je med drugim prekinil tudi njen dolgoletni agent. Trenutno je na 111. mestu lestvice WTA in po še enem slabem rezultatu na OP Avstralije (izpadla je v drugem krogu), se je odločila za malo bolj radikalen ukrep. Prejšnji teden je na tiskovni konferenci v Charelstonu povedala, da bo storila korak nazaj.

Eugenie Bouchard je brez dlake na jeziku. Foto: Guliver/Getty Images

Želi igrati tam, kjer ni nikogar

"Mislim, da mi bo večje število dvobojev pomagalo. Težko je, ko treniraš dva tedna, odigraš dvoboj, izgubiš, treniraš dva tedna in znova izgubiš. To je naporen ciklus, ker si zaradi tega bolj nervozen in v naslednjem dvoboju čutiš še večji pritisk. Sploh takrat, ko igraš na osrednjem igrišču," je povedala mlada Kanadčanka, ki želi ravno zaradi tega "zbežati" na manjše turnirje.

"Želim si igrati na kakšnih manjših turnirjih in igrati dvoboje, kjer ni nikogar in kjer ni veliko zanimanja. Želim priti v pravi ritem," je še povedala Bouchardova, ki je znana tudi po tem, da je brez dlake na jeziku. Ona je bila namreč ena tistih, ki je bila zelo kritična do Marije Šarapove, ko se je ta vrnila po dopinški aferi.

Trenutno se veliko bolje znajde pred objektivi

Če ji pri tenisu ne gre najbolje, pa se Bouchardova veliko bolje znajde pred fotografskimi objektivi. Prav tako je zelo aktivna na družabnih omrežjih, kjer nase opozarja tudi z na pol golimi fotografijami. Nekateri menijo, da bi se morala bolj posvetiti tenisu kot manekenski karieri.

