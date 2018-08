Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Belorusinja Arina Sabalenka je zmagovalka teniškega turnirja WTA v New Havnu z nagradnim skladom 799.000 dolarjev. Sabalenka je v velikem finalu premagala Španko Carlo Suarez Navarro s 6:1 in 6:4. Za 20-letno Belorusinjo, 25. igralko sveta, je to prva turnirska zmaga.