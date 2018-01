Aljaž Bedene se je takoj poslovil, Nadalovo koleno je zdržalo

Teniški globus, 9. januar

Slovenski teniški igralec Aljaž Bedene je izpadel v prvem krogu teniškega turnirja v Sydneyju z nagradnim skladom 528.910 ameriških dolarjev. Z 1:6, 7:6 (5) in 6:3 ga je ugnal Francoz Benoit Paire in v medsebojnih dvobojih povedel z 2:1. Bolj uspešna je bila v igri dvojic Andreja Klepač.

Ljubljančan Bedene je izjemno zanesljivo začel dvoboj, povedel s 3:0 ter nato izgubil le četrto igro uvodnega niza za gladko vodstvo s 6:1. Paire je v drugem nizu povedel s 3:0 in 4:1, Bedene pa je izenačil na 6:6, v podaljšani igri pa dobil pet točk in Francoz je v dvoboju izenačil na 1:1. V tretjem nizu je bil izid izenačen na 3:3, nato pa je Francoz dobil tri igre zapored za končni uspeh po uri in 44 minutah.

Argentinec Leonardo Mayer je na tem turnirju izločil osmega nosilca Mischo Zvereva iz Nemčije s 7:5 in 6:3.

Andreja Klepač in Španka Maria Jose Martinez Sanchez sta v prvem krogu teniškega turnirja v Sydneyju dvakrat s 6:1 premagali Nemko Anna-Leno Grönefeld in Američanko Vanio King. Izgubila pa je druga slovenska igralka na turnirju, Katarina Srebotnik, ki je igrala skupaj s Hao-Ching Chan iz Tajvana.

Prav tako v prvem krogu tega turnirja sta Srebotnikovo in Chanovo premagali Nizozemka Kiki Bertens in Švedinja Johanna Larsson s 6:4 in 7:5.

Klepačeva in Martinez Sanchezova bosta v drugem krogu v sredo igrali proti Latishi Chan iz Tajvana in Čehinji Andreji Hlavačkovi.

Nadalovo koleno je zdržalo

Številka 1 svetovnega tenisa Rafael Nadal je izgubil svoj prvi dvoboj leta. Na ekshibicijskem turnirju Kooyong ga je s 6:4 in 7:5 premagal Francoz Richard Gasquet, a Španec je po dvoboju dejal, da je poškodovano koleno zdržalo edini preizkus pred odprtim prvenstvom Avstralije. Prvi grand slam v sezoni se bo začel 15. januarja.

Nadalu je poškodba kolena preprečila zadnji del sezone 2017 in ga prisilila k odpovedi turnirja v Brisbanu minuli teden, zato si je izbral nastop na ekshibiciji Kooyong v Melbournu, ker je želel preveriti, ali je že nared za vrhunski tenis.

Čeprav je gladko izgubil, je dejal, da bo še naprej trdo treniral do OP Avstralije. "Vesel sem, da sem spet na peti celini. Za menoj je težko leto 2017 in priprave na novo sezono sem začel pozneje kot sicer. A v Avstralijo sem pripotoval pravočasno, tako da sem imel dovolj časa za trening. Občutek na igrišču je dober. To je bil zame po obdobju dobrih treningov dober preizkus pripravljenosti in to je najpomembneje," je dejal Majorčan.

Če ne bi bil pripravljen, ne bi pripotoval sem

Zmagovalec 16 turnirjev za veliki slam je bil na ekshibicijskem dvoboju proti tekmecu, proti kateremu na Touru v zmagah vodi s 15:0, še daleč od svoje najboljše forme. A kot poudarja: "Koleno je v redu. Tu sem. Če ne bi bil pripravljen, ne bi pripotoval sem. Do začetka OP Avstralije imam še nekaj dni treninga in prepričan sem, da bom polno pripravljen."

Enaintridesetletnik na turnirju Kooyong ne bo odigral nobenega drugega dvoboja. Na OP Avstralije, ki bo od 15. do 28. januarja v Melbournu, bo prvi nosilec in bo lovil svoj 17. naslov na turnirjih velike četverice.

Wawrinka po polletni odsotnosti nared za OP Avstralije

Švicarski teniški igralec Stan Wawrinka, zmagovalec odprtega prvenstva Avstralije leta 2014, je po šestmesečni odsotnosti z igrišč zaradi poškodbe kolena najavil, da se vrača v igro. Dvaintridesetletnik je organizatorjem prvega turnirja za veliki slam v sezoni potrdil, da bo v Melbournu lahko zaigral.

Wawrinka je šel po lanskem Wimbledonu, kjer je izgubil v prvem krogu, na operacijo kolena.

"Zelo, zelo sem vesel, da sem spet lahko na teniških igriščih, na soncu. Še vedno me čaka nekaj dela, a zadovoljen sem s tem, kako pripravljen sem. Veselim se vrnitve," je dejal zmagovalec treh grand slamov v karieri.

Sydney, ATP (528.910 USD):

prvi krog:

Alex De Minaur (Avs) - Fernando Verdasco (Špa) 6:4, 6:2;

Feliciano Lopez (Špa) - Aleksandar Vukić (Avs) 4:6, 7:6 (5), 6:3;

Leonardo Mayer (Arg) - Mischa Zverev (Nem/8) 7:5, 6:3;

Benoit Paire (Fra) - Aljaž Bedene (Slo) 1:6, 7:6 (5), 6:3; * Sydney, WTA (733.900 USD):

- 1. krog:

Daria Gavrilova (Avs) - Olivia Rogowska (Avs) 6:4, 1:6, 7:5;

Samantha Stosur (Avs) - Carina Witthöft (Nem) 4:6, 7:5, 6:3;

Agnieszka Radwanska (Pol) - Johanna Konta (VBr/4) 6:3, 7:5;

- 2. krog:

Barbora Strycova (Češ) - Jekaterina Makarova (Rus) 6:4, 6:1;

Dominika Cibulkova (Slk) - Jelena Vesnina (Rus) 6:4, 6:4;

Ashleigh Barty (Avs) - Ellen Perez (Avs) 7:6 (4), 6:1;

Angelique Kerber (Nem) - Venus Williams (ZDA/2) 5:7, 6:3, 6:0;



Izida, Sydney, prvi krog dvojic:

Andreja Klepač/Maria Jose Martinez Sanchez (Slo/Špa) - Anna-Lena Grönefeld/Vania King (Nem/ZDA) 6:1, 6:1;

Kiki Bertens/Johanna Larsson (Niz/Šve) - Hao-Ching Chan/Katarina Srebotnik (Taj/Slo) 6:4, 7:5.

- Auckland, ATP (528.910 USD):

- 1. krog:

Peter Gojowczyk (Nem) - Tim Smyczek (ZDA) 6:3, 4:6, 6:3;

Robin Haase (Niz) - Casper Ruud (Nor) 0:6, 7:6 (6), 6:3;

Lukaš Lacko (Slk) - Stefanos Tsitsipas (Grč) 6:3, 6:7 (5), 6:3;

Jiri Vesely (Češ) - Radu Albot (Mol) 3:6, 6:1, 7:6 (7);

Pablo Cuevas (Uru/6) - Taro Daniel (Jap) 6:3, 6:2;

Steve Johnson (ZDA) - Liam Caruana (Ita) 7:5, 7:6 (4);

Hyeon Chung (JKo) - Tennys Sandgren (ZDA) 6:3, 5:7, 6:3;

* Hobart, WTA (226.750 USD):

- 1. krog:

Alison Riske (ZDA) - Katerina Siniakova (Češ/8) 2:6, 6:3, 7:5;

Monica Niculescu (Rom) - Irina Begu (Rom/6) 6:3, 6:2;

- 2. krog:

Mihaela Buzarnescu (Rom) - Anna-Lena Friedsam (Nem) 7:5, 6:4;

Elise Mertens (Bel/2) - Beatriz Haddad Maia (Bra) 6:4, 6:4;

Lesja Curenko (Ukr/5) - Julija Putinceva (Kaz) 6:3, 6:2;

Donna Vekić (Hrv) - Marketa Vondroušova (Češ) 6:4, 6:4;

* Melbourne, ekshibicijski turnir:

- prvi dan:

- moški:

Richard Gasquet (Fra) - Rafael Nadal (Špa) 6:4, 7:5;

Pablo Carreno Busta (Špa) - David Goffin (Bel) 1:6, 7:6 (4), 6:3;

- ženske:

Andrea Petković (Nem) - Destanee Aiava (Avs) 3:6, 6:3, 6:2.