Aljaž Bedene bo igral proti Rusu, ki mu niti najmanj ne ustreza

Ta teden so na vrsti novi teniški turnirji. Med njimi je tudi turnir v Marseillu, kjer igra tudi naš Aljaž Bedene.

Aljaž Bedene, ki je prejšnji teden vzel največji skalp v svoji karieri, ko je premagal Stefanosa Cicipasa, zdaj igra v Franciji. Najboljši slovenski igralec bo danes zvečer igral proti Rusu Karenu Kačanovu, trenutno 17. igralcu sveta.

Igralca sta do zdaj odigrala tri medsebojne dvoboje. Vse tri pa je dobil ruski teniški igralec. Nazadnje sta igrala pred dvema letoma v Hamburgu.

Andreja Klepač Foto: Guliver/Getty Images

Klepačeva izpadla v Dubaju

Slovenska teniška igralka Andreja Klepač je na turnirju WTA v Dubaju z nagradnim skladom 2,9 milijona dolarjev izgubila v 1. krogu konkurence dvojic. Klepačeva in Čehinja Lucie Hradecka sta morali priznati premoč Američanki Hayley Carter in Brazilki Luisi Stefani, ki sta slavili s 6:7 (4), 7:5 in 10:2.

Danes bo v 1. krogu igrala tudi Katarina Srebotnik, skupaj z Rusinjo Alo Kudrjavcevo se bosta zoperstavili Francozinji Caroline Garcia in Indijki Sanii Mirza.