Nesmiseln spor in sovraštvo, ki je pripeljalo do dveh športnih imperijev

Skok v športno preteklost

Nogometni mojster Lionel Messi ob kipu izumitelja sodobnih športnih copat in očeta blagovne znamke Adidas Adija Dasslerja na štadionu v bavarskem mestu Herzogenaurach, kjer sta brata Adi in Rudi Dassler ustanovila podjetji Adidas in Puma. Foto: Reuters

Temelje za Adidas, eno najbolj prepoznavnih blagovnih znamk, ki predstavlja široko paleto športne opreme in dodatkov, sta postavila brata Adi (Adolf) in Rudi Dassler. Prvi je zaslužen za razvoj priljubljenih športnih copat, drugi pa za to, da je njegovo ime našlo pot v svet oz. med ljudi. Adi je bil izumitelj, Rudi pa promotor.

Bavarsko mesto Herzogenaurach je rojstni kraj bratov Dassler. Foto: Wikipedia

Brata sta živela v majhnem bavarskem mestu Herzogenaurach. Njun oče Christoph von Wilhelm Dassler je bil čevljar, mama Pauline pa perica. Adi je svoj prvi par športnih copat izdelal v njeni pralnici, ideja zanje pa se je rodila iz želje, da bi bil pri teku hitrejši.

Prvi modeli copat so ga namreč ožulili, zato je iskal načine, kako jih oblikovati tako, da se bodo čim bolje prilegali nogi in da bodo čim bolj prijazni do stopala.

Rudi Dassler je pri Adidasu skrbel predvsem za promocijo, po prepiru z bratom pa je ustanovil lastno podjetje z imenom Puma, ki se je prav tako ukvarjalo s proizvodnjo športne obutve. Foto: Wikipedia

Oba brata sta bila enako pomembna. Adi je bil zaslužen za zasnovo nove športne obutve (osredotočil se je na nogometne čevlje in tekaško obutev), a tudi brez Rudija ne bi šlo.

Čeprav je imel glede na upodobitve v televizijskih nadaljevankah (na RTV Slovenija lahko njuno zgodbo spremljate ob torkih ob 20. uri), filmih in knjigah nekaj negativnih značajskih lastnosti - znan naj bi bil po svojem širokoustenju, spogledovanju in verižnem kajenju -, je bil prav on zaslužen za sklenitev donosnih pogodb s številnimi športnimi klubi in posamezniki.

Američana Jesseja Owensa sta brata Dassler tik pred olimpijskimi igrami v Berlinu prepričala, da je tekmoval v njunih copatah. To je ime Adidas poneslo v svet. Foto: Getty Images

Eden najbolj prepoznavnih športnikov, ki so obuli Adidas, je bil ameriški atlet Jesse Owens. Brata Dassler sta ga tik pred poletnimi olimpijskimi igrami leta 1936 v Berlinu pritegnila k sodelovanju.

To se je v letih pred izbruhom druge svetovne vojne, predvsem v luči slabšalnega odnosa arijske rase do temnopoltih (Owensa so imenovali opica), zdela dokaj bogokletna poteza, a Dasslerjevima je prinesla svetovno slavo.

Američan se je namreč v Berlinu pred očmi avstrijskega kanclerja Adolfa Hitlerja okitil s kar štirimi zlatimi odličji. Ameriški trg pa je izjemno širok in bogat in zanimati se je začel za športno obutev bratov Dassler. Njuna prepoznavnost je naraščala, dober glas se je širil čez ocean.

Pred drugo svetovno vojno sta prodajala po 200 tisoč parov Adidasovih copat letno, med večjimi odjemalci so bili tudi ameriški vojaki.

Značajska neskladnost žena

Prve razpoke v bratskem odnosu naj bi se začele pojavljati že pred drugo svetovno vojno, najbolj po tem, ko je Rudi Dassler kupil vilo, v katero se je preselila razširjena družina Dassler: zakonca Rudi in njegova konservativna žena, Adi ter bolj svobodomiselna in napredna Kathe in njuna starša.

Ženi sta imeli popolnoma nasprotujoč pogled na svet, na politiko, položaj žensk, vzgojo … In ker sta se kar naprej prepirali, sta se prepirov posledično navzela tudi brata.

Znameniti Adidasov čevelj, v katerem je Owens osvojil štiri zlate olimpijske medalje. Foto: Reuters

Morda niste vedeli: Podjetji Adidas in Puma sta se vsako na svoj način potegovali za nove kliente. Tako so na primer ameriškemu plavalcu Marku Spitzu, ki je na olimpijskih igrah v Münchnu osvojil sedem zlatih medalj, plačali, da bi za podelitev obul adidaske. Ker se čevlji zaradi ohlapne dolge trenirke ne bi dobro videli, jih je prinesel kar v roki. Zaradi t. i. product placementa se je moral zagovarjati tudi pred organi Mednarodnega olimpijskega komiteja. Zanikal je, da bi za to dobil plačilo. Domiseln je bil tudi legendarni brazilski nogometaš Pele. Nekaj sekund po sodniškem žvižgu, ki je označil začetek finala svetovnega prvenstva v nogometu med Brazilijo in Italijo, je pokleknil in si zavezal pumice. Za to naj bi bil seveda dostojno finančno nagrajen.



Pele si je namenoma zavezoval čevlje, da bi se TV-kamere usmerile v blagovno znamko Puma:



Najbolj znani obrazi, ki so nosili Adidas, so boksar Muhammad Ali, nemški nogometaš Franz Beckenbauer in francoski nogometni virtuoz Zinedine Zidane, medtem ko sta za priljubljenost Pume skrbela Pele in nemški teniški igralec Boris Becker.

Jedro spora: preklete barabe

Kaj je sodu bratskega odnosa izbilo dno, je težko reči. Zapisi nizajo kar nekaj razlogov, resnica pa je verjetno nekje vmes.

Glede na zgodovinske zapise naj bi največ olja na ogenj prilila Adijeva izjava, ki naj bi jo izrekel v zaklonišču, kamor sta se med bombardiranjem leta 1943 zatekla z ženo. Tam je že bila družina Rudija Dasslerja, Adi pa naj bi v trenutku, ko so nad stavbo, v kateri so se skrivali, prihrumeli zavezniški bombniki in začeli bombardirati mesto, izjavil: "Preklete barabe so spet nazaj." Rudi naj bi pomotoma razumel, da je stavek namenjen njemu, češ da je on "prekleta baraba".

Foto: Reuters

Adidas je največji proizvajalec športne opreme v Evropi in drugi največji na svetu, takoj za ameriškim Nikejem . Korporacija ima v lasti znamko Reebok in 9,1 odstotka nogometnega kluba FC Bayern München

Kip Adija Dasslerja je delo umetnika Josefa Tabachnyka. Foto: Wikipedia

Nesporazumu je sledil niz dogodkov, ki je razdelil mesto Herzogenaurach. Brata sta se po 25 letih skupnega dela tudi poklicno razšla.

Rudi je leta 1949 na drugi strani reke Aurach postavil podjetje, ki se je prav tako ukvarjajo z izdelovanjem obutve. Najprej ga je poimenoval Ruda (po konceptu Adidasa, ki je skovanka imena Adi in priimka Dassler), kasneje pa preimenoval v Pumo. Podjetje se je razcvetelo šele v obdobju vodenja Armina Dasslerja, sina Rudija Dasslerja.

Mesto upognjenih vratov

Bratski spor je stvari pripeljal tako daleč, da se je celo mesto razdelilo na dva pola. V določenem delu trgovin so lahko kupovali samo zaposleni v Adidasu ali obratno, v določenih lokalih so bili dobrodošli samo določeni ljudje, med seboj niso smeli sklepati zakonskih zvez … Mesta se je oprijel vzdevek Mesto upognjenih vratov, saj naj bi vsak naprej preveril, katero znamko obutve nosi prišlek, in se šele na podlagi tega odločil, ali se bo spustil v pogovor ali ne.

Razdeljena sta bila tudi lokalna nogometna kluba. ASV Herzogenaurach je imel podporo Adidasa, medtem ko je nogometni klub 1 FC Herzogenaurach podpiralo podjetje Puma.

Tri črte Tri diagonalne črte logotip blagovne znamke Adidad krasijo od leta 1952. Za dve steklenici viskija in 1.600 evrov ga je Dassler odkupili od finskega obutvenega podjetja Karhu Sports.

Pokopana sta na različnih delih pokopališča

Brata Adi in Rudi Dassler po besednem nesorazumu v zaklonišču nista več spregovorila besede. Po smrti - Rudi je dočakal 61 let, Adi pa je zaradi odpovedi srca umrl pri 77 letih - so ju pokopali na istem pokopališču, a tako daleč stran, kot je bilo le mogoče.

Nogometna tekma sprave

Več kot 60-letni spor se je končal septembra 2009, na svetovni dan miru, z nogometno tekmo sprave, ki so jo odigrali uslužbenci Pume in Adidasa.