Slovenske rokometašice z Makedonkami za nastop na SP 2019

Slovenska ženska rokometna reprezentanca se bo v dodatnih kvalifikacijah za nastop na svetovnem prvenstvu na Japonskem 2019 pomerila z Makedonijo. Prva tekma bo med 31. majem in 2. junijem prihodnje leto v Makedoniji, povratna pa med 4. in 6. junijem v Sloveniji.

Slovenija, ki je na letošnjem evropskem prvenstvu v Franciji osvojila končno 13. mesto, potem ko je v skupinskem delu v Nancyju premagala Rusijo ter izgubila proti Franciji in Črni gori, je današnji žreb v pariški dvorani Bercy pričakala v prvem jakostnem bobnu, tako da se je izognila najmočnejšim izbranim vrstam na stari celini, kot so Danska, Španija, Nemčija, Madžarska, Črna gora, Norveška, Srbija in Švedska.

Pariški ples kroglic je Sloveniji namenil obračuna z Makedonijo, drugi pari pa so: Hrvaška - Nemčija, Danska - Švica, Švedska - Slovaška, Belorusija - Norveška, Srbija - Poljska, Češka - Črna gora, Avstrija - Madžarska in Španija - Islandija.

Slovenija je doslej petkrat nastopila na svetovnih prvenstvih. Najboljša je bila na Hrvaškem 2003, ko je zasedla osmo mesto. V Italiji 2001 je osvojila deveto, v Rusiji 2005 in Nemčiji 2017 14. mesto, na premiernem nastopu v Nemčiji 1997 pa 18. mesto.

Na svetovno prvenstvo na Japonskem so se že uvrstili gostiteljica zaključnega turnirja, branilka naslova Francija ter vse tri preostale polfinalistke letošnjega evropskega prvenstva v Franciji: Rusija, Nizozemska in Romunija. Z južnoameriške celine sta se na turnir v deželi vzhajajočega sonca prebili Brazilija in Argentina, z azijske celine Kitajska, Kazahstan, Južna Koreja in Avstralija, z afriške celine pa Senegal, Angola in Kongo.