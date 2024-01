Ljubljanska zasedba je po silovitem uvodu - treh zmagah proti poljskemu Lubinu, madžarskemu Ferencvarosu in danskemu Esbjergu, neodločenem izidu proti norveškemu Kristiansandu ter tesnem porazu proti danskemu Ikastu - v prvih petih tekmah padla v rezultatsko krizo. Proti Rapidu ter dvakrat proti francoskemu Metzu je doživela tri gladke poraze.

Po osmih tekmah je zbrala sedem točk, tako kot Rapid Bukarešta, Vipers Kristiansand in Ferencvaros. Na vrhu skupine B je Esbjerg s 14 točkami, Metz je zbral 12, Ikast deset, na zadnjem mestu pa je brez osvojene točke Lubin.

Izjemno kakovosten kader

"Rapid je po slabem uvodu v sezono našel rdečo nit v igri in sprejel sistem igre novega španskega trenerja Davida Ginesta. Premore izjemno kakovosten kader, nekatere igralke so na nedavnem svetovnem prvenstvu pokazale izjemno dobre predstave, morda najboljše v svojih karierah. Pred pomembno tekmo imamo določene zdravstvene težave, zagotovo bo manjkala Francozinja Alisson Pineau, Alja Varagić pa ima težave z ahilovo tetivo. Romunska ekipa nas je na prvi medsebojni tekmi v sezoni zasenčila, a verjamem v svoje varovanke in prepričan sem, da bo naša igra v napadu in realizacija, ki je bila na prvi tekmi zelo slaba, v soboto na veliko višji ravni," je na današnji novinarski konferenci na osrednjem igrišču stožiške dvorane med drugim dejal Dragan Adžić.

"Tekmovalni premor je bil dolg, a sama sem ga izkoristila za rehabilitacijo, skupaj s soigralkami se veselimo sobotne tekme in upamo na najboljše." Foto: Vid Ponikvar

Vrača se Dmitrijeva

Krimovke na zadnjih tekmah lige prvakinj niso mogle računati na poškodovano dirigentko igre Darjo Dmitrijevo. Rusinja se po dolgem premoru vrača v ekipo in bo na izjemno pomembnem obračunu proti Rapidu na voljo črnogorskemu strokovnjaku na klopi ljubljanske ekipe.

"Od vseh evropskih tekmic bržkone najbolje poznamo prav Rapid, z njim bomo v pol leta odigrale že četrti dvoboj. Na prvi tekmi v Romuniji smo imele zelo slab dan, kar je romunska ekipa na krilih svojih navijačev izkoristila in visoko zmagala. Tekmovalni premor je bil dolg, a sama sem ga izkoristila za rehabilitacijo, skupaj s soigralkami se veselimo sobotne tekme in upamo na najboljše," je pred sobotno tekmo dejala Dmitrijeva.

Klemenčičeva: Mislim, da smo na enaki ravni

"Rapid je zelo dobra ekipa, a mislim, da smo na enaki ravni. Na prvi medsebojni tekmi v sezoni so izkoristile naš slab dan. Za sobotno tekmo se temeljito pripravljamo, poznamo vse njihove slabe in dobre lastnosti, v Stožicah se bomo borile in dale vse od sebe," je dodala slovenska krožna napadalka Valentina Klemenčič.

"Rapid je zelo dobra ekipa, a mislim, da smo na enaki ravni. Na prvi medsebojni tekmi v sezoni so izkoristile naš slab dan." Foto: Vid Ponikvar

Krimovke, ki so na prvi tekmi proti tekmicam iz Bukarešte izgubile z 22:27, so na generalki za sobotno tekmo v zaostali tekmi šestega kroga državnega prvenstva premagale največje domače tekmice iz Ajdovščine z 38:27 in so zdaj s 100-odstotnim izkupičkom same na vrhu razpredelnice.

Drugi pari devetega kroga lige prvakinj v skupini B so Esbjerg - Zaglebie Lubin, Ikast - Ferencvaros in Metz - Vipers Kristiansand.