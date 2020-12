Odgovorno na Krvavec

Od srede, 16. decembra, je odprta tudi kabinska žičnica. Ob odprtju smučišča je ambasador smučišča Jure Košir dejal: "Srečen sem, da sem danes lahko smučal na Krvavcu. Kombinacija kompaktnega in naravnega snega je odlična, teptalci so res dobro opravili svoje delo, tako da so proge vrhunsko pripravljene."

Za zdaj pri nas lahko uživajo smučarji iz gorenjske regije, a verjamemo, da bodo pogoji kmalu dovoljevali, da nas obiščejo tudi smučarji iz drugih regij. Hkrati se je treba zavedati, da le vsi skupaj lahko poskrbimo, da bodo smučišča ostala odprta. Odgovorne institucije nas pozivajo, da skrbimo za spoštovanje ukrepov, saj bomo le na ta način lahko prispeli do cilja, ki si ga vsi želimo - svobodnega gibanja.

Krvavec fura odgovorno

Naš slogan v teh časih je Krvavec fura odgovorno. Varnost je za nas, zdaj še posebej, na prvem mestu. Kot vedno smo poskrbeli za vsa vzdrževalna dela na žičniških napravah, precej časa pa smo letos posvetili temu, da pripravimo vse postopke in obvestila, s katerimi zagotavljamo varnost na smučišču ter odgovorno upoštevanje vseh priporočil in ukrepov. Letos bo tako na smučiščih vzdušje malo drugačno, a če bomo vsi skupaj znali poskrbeti za to, bo prav tako odlično. Izognili se bomo množičnim zabavam, poskrbeli, da bomo v vrstah čakali s potrebno razdaljo, na žičniških napravah, ki jih bomo redno razkuževali, spoštovali navodila, ščitili sebe in druge z maskami, predvsem pa se na smučišče odpravili zdravi in se tam popolnoma predali užitku drsenja po strminah.

Da se izognete vrstam pred blagajno, si svojo vozovnico zagotovite prek spleta in jo natisnite na parkomatu pri blagajni spodnje kabinske žičnice, na voljo pa so vam tudi na vseh bencinskih servisih Petrol.

Smučanje je več kot samo šport

Smučanje je šport, v katerem je mogoče poskrbeti za varnost, poleg tega pa vedno več strokovnjakov poudarja, da sta svež zrak in gibanje ključna za zdravje in dobro počutje, tako da dejansko ponujamo nekaj, kar si v teh časih lahko samo želimo - varno gibanje na svežem zraku, pa še dober odmerek sonca za najbolj naraven vitamin D.

"Ni boljšega kot aktivnost v zunanjem okolju," pravi dr. Niebauer, direktor Inštituta za molekularni šport in rehabilitacijo na medicinski univerzi Paracelsus v Salzburgu. "Smučanje je več kot samo šport – ima veliko pozitivnih učinkov na splošno dobro počutje smučarja in kakovost življenja. Če ne verjamete, samo obiščite kakšno kočo na smučišču in si oglejte vse nasmejane rdečelične obraze. Raziskave so pri starejših tudi pokazale, da smučanje izboljšuje splošno razpoloženje. Alpsko smučanje je kombinacija treninga vzdržljivosti in moči. Ima pozitivne učinke na delovanje srca in cirkulacijo, pa tudi na periferne mišice. Predvsem noge."

Njegove raziskave so pokazale, da se smučanje lahko primerja s kolesarjenjem ali veslanjem. Poudarja, da vse oblike smučanja ponujajo koristi na kardiopresnovni sistem, povečujejo inzulinsko rezistenco, krepijo telesno sestavo in presnovo glukoze, pa tudi znižujejo krvni tlak, lipide in srčni utrip. Smučanje naj bi tudi krepilo žile in izboljšalo celično zdravje.

Naj bo smučanje v letošnji sezoni predvsem športna aktivnost. Znašli smo se v nepredstavljivi situaciji, nepredvidljivi, zdaj je čas, da smo odgovorni, da razmišljamo v svoje dobro in dobro vseh.