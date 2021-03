Vroč obračun v Domžalah brez zmagovalca #video

Tekma v Domžalah, ki se je začela z minuto molka v spomin na nekdanjega domžalskega nogometaša Luko Baniča, se je končala brez zmagovalca. S točko bodo bolj zadovoljni tretjeuvrščeni Sobočani, ki so cel drugi polčas igrali z igralcem manj in z izjemo izenačujočega zadetka zdržali številne nalete točkovno najboljše ekipe spomladanskega dela (na sedmi tekmi je bila to zanje 15. točka), ki je ostala na četrtem mestu.

Sobočani so povedli v deseti minuti, po kotu je Ajdin Mulalić žogo odbil, a v enega svojih soigralcev, od katerega se je odbila do Žana Karničnika, ki jo je iz bližine spravil v mrežo. Malce pozneje so se rahlo razvnele strasti po trku Gregorja Sikoška z Ninom Koutrom, a se je vse končalo brez hujših posledic.

Grozljiv štart Sikoška:

V 26. minuti so se za kratek čas Domžalčani veselili izenačenja, a je bil Matej Podlogar v prepovedanem položaju, tako da je ostalo pri vodstvu gostov. Deset minut pozneje je s prostega strela z 20 metrov zagrozil Arnel Jakupović, ki je žogo poslal v stičišče prečke in vratnice.

Na drugi strani je v 39. minuti po strelu Dragana Lovrića z glavo dobro posredoval Mulalić, tako kot po strelu Kevina Žižka v 42. minuti. So pa Sobočani pred koncem polčasa ostali brez Klemna Pucka, ki je zaradi prekrška dobil svoj drugi rumeni karton. Malce pred tem so domači neuspešno zahtevali najstrožjo kazen, potem ko je Matic Maruško v kazenskem prostoru podrl Tamarja Svetlina.

V uvodu drugega polčasa Domžalam kljub igralcu več ni uspelo unovčiti te prednosti, Matko Obradović ni imel praktično nobenega dela. Šele v 64. minuti je Senijad Ibričić poskrbel za prvo nevarnost, ko je sprožil z roba kazenskega prostora, Murin vratar pa se je izkazal, tako kot po prostem strelu Jakupovića s 25 metrov v 68. minuti.

Matko Obradović se je izkazal s petimi obrambami. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

V 70. minuti pa so rumeni le izenačili, Ibričić je po preigravanju prišel do strela z roba kazenskega prostora, žogo pa je pred vrati spretno preusmeril v mrežo Matej Podlogar. Tri minute pozneje Obradović ni imel veliko dela z Jakupovićevim strelom od daleč, brez težav pa je ukrotil tudi Podlogarjev poskus v 80. minuti.

V 84. minuti pa je Dario Kolobarić prišel v kazenski prostor, toda Obradović se spet ni pustil premagati, slednji pa je dobro posredoval tudi malce zatem po poskusu Janeza Piška. Domžalčani, ki so med drugim imeli na voljo številne podaje iz kotov, so imeli novo lepo priložnost v 90. minuti, ko so imeli v bližini gola na voljo indirektni prosti strel, a ga niso unovčili. Tik pred koncem pa je pred golom žogo za zmago zapravil Benjamin Markuš.

Domžale bodo v 27. krogu v soboto gostovale pri Aluminiju, Mura pa bo dan pozneje gostila Maribor.

Potek srečanja v Domžalah:

KONEC TEKME!

90. minuta: Po podaji nazaj je vratar Obradović žogo prijel in glavni sodnik Antić je označil indirektni prosti strel. Nekaj metrov od vrat je po kratki podaji Piška streljal Ibričić, a se je z obrambo izkazal vratar Obradović.

Video: Obradović je bil na mestu:

70. minuta: GOOOL! 1:1! Domžalčani so izenačili. Rumeni so vendarle prebiti prekmurski zid in izenačili na 1:1. Po lepem preigravanju in strelu Ibričića je smer žoge odlično spremenil Matej Podlogar in zadel v polno.

Video: zadetek Podlogarja:

68. minuta: Domžalčani so vse nevarnejši. Ibričić je priboril prosti strel na levi strani polovice Mure. Z neposrednim strelom je poizkušal Jakupović, ki je s 30 metrov meril pod prečko. Z izjemno obrambo je Obradović žogo odbil v kot.

63. minuta: Domžale so imele z igralcem več terensko premoč, a Mura je odlično zaprla vse poti do njihovih vrat. Vse do 63. minute, ko je po preigravanju lepo poskušal izkušeni Senijad Ibričić. Izkazal se je Obradović in rešil Muro.

Video: Nevaren poskus Ibričića:

ZAČETEK DRUGEGA POLČASA!

KONEC PRVEGA POLČASA!

45. minuta: Rdeč karton. Muraši so ostali brez igralca. Po prekršku na robu kazenskega prostora je še drugi rumeni karton dobil Pucko in zaključil s tekmo.

43. minuta: Po izjemni podaji Jakupovića je Svetlin uspešno preigraval v kazenskem prostoru Mure. Gostje so ga podrli, a glavni sodnik Antić ni pokazal na belo točko.

Video: sporen trenutek v kazenskem prostoru Mure:

41. minuta: Po napaki Domžalčanov je Maroša podaljšal do Žižka, ki je lepo streljal s 16 metrov, a ponovno je bil na mestu Mulalić.

38. minuta: Nova priložnost gostov. Po podaji Bobičanca je z glavo nevarno streljal Lovrić. Z odlično obrambo je vratar Mulalić žogo odbil v kot.

36. minuta: Tresejo se vrata Mure. Po igranju z roko Koutra so Domžalčani prejeli prosti udarec. Z neposrednim strelom je poizkušal Jakupović in zadel stičišče desne vratnice in prečke gostujočih vrat.

Video: Jakupović je zatresel okvir vrat:

25. minuta: Domžalčani so zatresli mrežo Mure, a Podlogar je bil prehiter in sodniki so upravičeno razveljavili zadetek.

11. minuta: Vroča kri. Po zares ostrem prekršku Sikoška nad Kouterjem je prišlo do prerivanja in raznih kletvic. K sreči jo je slovenski reprezentant odnesel brez poškodb. Mnogi menijo, da bi moral Sikošek predčasno pod prho, tudi Kouter, a ostalo je pri rumeni kazni. Poleg Sikoška sta porumenela še najbolj ognjevita petelina Vuklišević in Kous.

Video: grd prekršek Sikoška, a s Koutrom je bilo vse v redu:

10. minuta: GOOOL! 0:1! Mura vodi v Domžalah. Muraši iz svoje prve priložnosti zadeli za 1:0. Po podaji s kota Luke Bobičanca in slabo odbiti žogi vratarja Ajdina Mulalića, je zmedo v domači obrambi izkoristil Žan Karničnik, ki je med štirimi igralci v rumenem dresu zadel v polno.

Video: zadetek Mure:

ZAČETEK TEKME!

Začetni postavi v Spodnji Šiški:

Pred tekmo:

Nadaljevalo se bo z obračunom v Domžalah, ki bo še kako vplival na vrstni red pri vrhu. Gostitelji, najuspešnejši slovenski klub v letu 2021, želijo nadaljevati imeniten niz neporaženosti. Klub v prvi ligi ni izkusil poraza že devet tekem, z novo zmago bi se celo vključil v boj za vrh, saj bi se tretjeuvrščeni Muri približal na točko zaostanka. Če pa bi se s tremi točkami posladkala zasedba Prekmurcev, bi na lestvici prišlo do zanimive rošade, saj bi jesenski prvak Maribor padel na tretje mesto, črno-beli pa bi se vodilni Olimpiji približali na -1.

Dvoboj na stadionu ob Kamniški Bistrici, začel se bo ob 17. uri, je zato zelo pomemben za oba kluba, ki se potegujeta za Evropo. "Ciljev in želja ne skrivamo. Tudi proti Muri, ki je že celotno sezono pri vrhu, bomo iskali zmago," sporoča trener Domžal Dejan Djuranović. Letos so njegovi igralci na šestih tekmah osvojili kar 14 točk, nazadnje pa z dopadljivo in zelo napadalno igro prekrižali načrte Kopru (2:0). "Dokler je naš niz pozitiven, je lepo, da v tem uživamo. Želimo si, da bi ta niz trajal čim dlje. Ko smo bili šesti, smo lovili tiste na petem in četrtem mestu, zdaj lovimo tiste na tretjem mestu," dodaja kapetan Senijad Ibričić, eden izmed najboljših posameznikov, zaslužnih za preporod rumenih v tem letu.

Mura prihaja v Domžale po dveh zaporednih zmagah brez prejetega gola, hkrati pa lahko že danes (vsaj do četrtka) prehiti Maribor. "Na vsaki tekmi želimo biti boljši kot na prejšnji. In še bolj tekmovalni," sporoča Ante Šimundža. Pomeril se bo z nekdanjim soigralcem pri Mariboru iz zlate Prašnikarjeve generacije, ki je pred 22 leti presenetila Evropo s prebojem v ligo prvakov. Zdaj se tako Mura in Domžale še lahko vmešata v boj za prvaka, s tem pa tudi možnost nastopov v prihodnji sezoni v kvalifikacijah za ligo prvakov. "Igramo proti ekipi, ki je odlično vodena s strani trenerja in določenih posameznikov. Imamo pa tudi mi svoje cilje in poglede na tekmo," je pohvalil tekmeca, hkrati pa verjame, da lahko njegovi izbranci nadaljujejo zmagoviti niz.