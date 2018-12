Domžale klavrno polovico sezone zaključile z zmago

Tekmo, ki si jo je zaradi prijatelja v domžalski vrsti Senijada Ibričića v živo ogledal tudi napadalec Rome edin Džeko (zaradi poškodbe stegenske mišice ni potoval na gostovanje v Cagliari), so pričakovano dobili domači nogometaši in tako še tretjič v sezoni premagali goste iz Posavja. Domžalčani so se po sedmi zmagi točkovno izenačili s tretjeuvrščenim Aluminijem, Krčani pa po desetem porazu ostajajo pri dnu lestvice.

Prvi polčas v Domžalah ni ponudil zadetkov, kljub temu pa sta ekipi, predvsem domača, poskrbeli za nekaj dogajanja. Prvi je resneje zagrozil Adam Gnezda Čerin v 11. minuti, ko je zadel zunanji del mreže iz bližine z leve strani.

Tri minute pozneje sta Shamar Nicholson in Matej Podlogar pred vrati zgrešila podajo z leve strani, v 23. minuti je bil nenatančen Senijad Ibričić, pozneje pa še Dejan Lazarević in znova Podlogar.

Na drugi strani so bili Krčani še najnevarnejši v 22. minuti, ko so imeli na voljo indirekten prosti strel v kazenskem prostoru, domžalski obrambni zid pa je ustavil poskus Daliborja Volaša, in v 25. minuti, ko je Ante Kordić z roba kazenskega prostora žogo poslal malo čez gol.

Dario Melnjak je poskrbel za prvi gol na tekmi. Foto: Urban Urbanc/Sportida

V drugem polčasu je prvi nevarno zagrozil Marco Da Silva, ko je v 61. minuti s prostega strela z dobrih 20 metrov zadel prečko. Enajst minut pozneje pa so Domžalčani povedli, potem ko je z leve strani podal Ibričić, z glavo pa je zadel Dario Melnjak. Za Ibričića je bila to šesta podaja v sezoni, s čimer se je na tretjem mestu med podajalci izenačil z Murinim Luko Bobičancem.

V 80. minuti so Domžalčani podvojili prednost, najprej je z leve podal Ibričić do Amedeja Vetriha, ta je odigral dvojno podajo z Gnezdo Čerinom in iz prve nato zadel za 2:0. Krčani so malce zatem sicer zadeli, a so sodniki gol razveljavili zaradi prekrška.

Zato pa so znižali v 85. minuti, po podaji Da Silve s prostega strela je iz bližine zadel Dalibor Volaš, ki je tako dosegel četrti gol sezone in 90. v slovenski prvi ligi. Tik pred koncem je močno sprožil še Ibričić, Marko Zalokar pa je z nekaj težavami preprečil nov zadetek domačih.

Domžale : Krško 2:1 (0:0)

Športni park, gledalcev 300, sodniki: Vinčić (Maribor), Gabrovec (Markovci) in Klančnik (Slovenj Gradec).



Strelci: 1:0 Melnjak (72.), 2:0 Vetrih (80.), 2:1 Volaš (85.).



Domžale: Mulalić, Melnjak, Klemenčič, Dobrovoljc, Rom (od 46. Sikošek), Gnezda Čerin, Vetrih, Podlogar, Ibričić, Lazarević (od 78. Vuk), Nicholson (od 60. Mujan).

Krško: Zalokar, Štefulj, Tomić, Zakrajšek, Volarič, Srečković (od 85. Sokler), Kordić, Da Silva, Ristovski (od 81. Wiredu), Volaš, Vukušić (od 86. Vekić).



Rumeni kartoni: Rom, Vetrih; Volaš, Zakrajšek.

Potek tekme v živo:

Konec tekme! Domžalčani so prišli do prepotrebnih treh točk.



VIDEO: gol Daliborja Volaša:





GOOOL! No, pa so se nogometaši v Domžalah razigrali. V 85. minuti je Dalibor Volaš znižal zaostanek gostov. Lahko Krško v Domžalah pride vsaj do točke? Časa ni več veliko.



VIDEO: gol Amedeja Vetriha:





GOOOL! Očitno smo dobili odgovor na vprašanje, kdo bo zmagal v Domžalah. Domači od 80. minute naprej vodijo z 2:0. V polno je meril Amedej Vetrih.



VIDEO: gol Daria Meljnaka:





GOOOL! No, pa smo le dočakali zadetek. V polno je meril Dario Meljnak, ki je zadel z glavo po podaji Senijada Ibričića.



71. minuta: v priložnosti je bil zdaj Dalibor Volaš, a meril visoko čez gol.



VIDEO: vratnica Marca da Silve



62. minuta: končno priložnost v Domžalah. Krčani so imeli na voljo prosti strel z 20 metrov, to pa je pri njih vedno nevarno, saj imajo v svojih vrstah Marca da Silvo. To je Francoz, ki je v tej sezoni nekajkrat že navdušil, potrdil tudi tokrat. Ostal je brez zadetka, a je zadel okvir vrat.



Visok obisk v Domžalah. Na igrišču je vsaj za zdaj sicer nezanimivo, a pogled na tribune štadiona, ki sicer samevajo, je malce bolj zanimiv. Tekmo med Domžalami in Krškim namreč spremlja bosanski nogometni zvezdnik Edin Džeko. Napadalec italijanskega prvoligaša Rome je dober prijatelj nogometaša Domžal Senijada Ibričića, tako da njegov obisk ne preseneča.





Začetek drugega polčasa! Bomo v Domžalah v preostalih 45 in nekaj minutah videli več akcije, kot smo je v prvih?



Polčas! Precej nezanimiva tekma v Domžalah, kjer se domači nogometaši, ki so morda celo največje negativno presenečenje prvega dela sezone, precej mučijo z zadnjeuvrščenim Krškim. V prvem polčasu še zdaleč niso navdušili, kako bo v drugem?



VIDEO: priložnost Daliborja Volaša:



20. minuta: po napaki Domžalčanov so imeli gostje na voljo indirektni strel z nekaj metrov. Poskusil je Dalibor Volaš, a nastreljal obrambo domačih. Lepa priložnost Krškega je splavala po vodi.



10. minuta: prva priložnost. V akciji so bili Domžalčani. Do strela z leve strani je prišel Adam Gnezda Čerin, a ni bil dovolj natančen.



Začetek tekme! S sredine igrišča so krenili nogometaši Krškega.

