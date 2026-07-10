Mladi avstralski reprezentant Yaya Dukuly je nova okrepitev slovenskega nogometnega prvaka Celja. Kot so danes sporočili iz celjskega tabora, se je klub z Adelaide Unitedom dogovoril za prestop 23-letnega krilnega napadalca, ki je sklenil pogodbo do 30. junija 2029.

Eden od najboljših posameznikov avstralskega prvenstva minulo sezono bo tako kariero nadaljeval v knežjem mestu.

Dukuly, ki se najboljše znajde na položaju desnega krilnega napadalca, je za Avstralijo igral v selekcijah do 17, do 20 in do 23 let.

Dukuly, sicer rojen v Gvineji, se je zgodaj odločil za igranje nogometa. Njegov prvi klub je bila podružnica Manchester Cityja Melbourne City, pri 17 letih pa je zamenjal okolje in za novo sredino izbral Adelaide United. Ob vmesni posoji pri francoskem Reimsu je na jugu Avstralije preživel pet sezon, so še sporočili iz Celja.

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