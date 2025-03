"Ko sem slišal, da sem umrl, sem si nalil viski"

Precej bizarna novica prihaja iz bolgarske nogometne lige, o kateri poročajo še britanski BBC, ameriški ESPN in celo novozelandski mediji. V nedeljo so pred tekmo med ekipama Arda Kardzhali in Levski Sofia, ki se je končala z delitvijo točk (1:1), z minuto molka počastili spomin na nekdanjega nogometaša Arde Petka Gancheva. A šlo je za pomoto, danes 78-letni Ganchev namreč ni umrl. "Spoštovani novinarji in navijači Arde, vodstvo kluba se opravičuje našemu nekdanjemu nogometašu Petku Ganchevu in njegovim svojcem, saj je klub prejel napačno informacijo o njegovi smrti. Petku želimo še mnoga leta zdravja in naj uživa v uspehih Arde," so se še pred koncem obračuna v klubu opravičili prek družbenih omrežij.

"Petko, Peko, na televiziji so rekli, da si umrl"

Ganchev redno spremlja tekme svojega nekdanjega kluba, je pa tokrat zamudil začetek in minuto molka v njegov spomin. "Zaradi osebnih razlogov sem deset minut zamujal. Ko sem se vozil domov, mi je že začel zvoniti telefon. Ko sem doma parkiral, je prišla žena na dvorišče in me pozdravila v solzah: 'Petko, Peko, na televiziji so rekli, da si umrl.' Sploh nisem razumel, kaj mi govori, kaj se je zgodilo. Potem sta me poklicala dva prijatelja. Je kar stresno, če te pokopljejo živega," je nekdanji napadalec razložil v izjavi za bolgarski Blitz. Pozneje ga je poklical športni direktor kluba Ivaylo Petkov in se mu osebno opravičil za napako. "Nekaj normalnega je, da se govorice širijo tukaj na vasi, to pa so oznanili kar pred celotno bolgarsko nogometno publiko. Klicali so me prijatelji, sorodniki, znanci. Ni mi bilo prijetno."