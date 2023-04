Tunizijski klub ostal brez igralcev, emigrirali so v Evropo

Četrtoligaški tunizijski nogometni klub Gardimau je prenehal delovati, potem ko je ostal brez igralcev. Ti so zapustili svoje domove in klub ter se po nezakoniti poti preselili v Evropo, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

"Ustavili smo vse naše dejavnosti in prekinili naše tekme," je v torek za AFP povedal predsednik kluba Džamil Meftahi in za to okrivil "ilegalne migracije". V zadnjih treh letih se je v Evropo odpravilo 32 igralcev kluba, je dejal.

Tunizija je v primežu dolgotrajne, vse hujše gospodarske krize, ki je mnoge državljane prisilila v sprejetje obupanih ukrepov v iskanju boljšega življenja v tujini.

Igralci Gardimauja, stari med 17 in 22 let, so "bodisi odšli po morju bodisi so se v iskanje boljšega življenja odpravili prek Srbije, nato pa nezakonito prečkali mejo v druge države", je dejal Meftahi.

Do novembra lani so Tunizijci lahko potovali v Srbijo brez vizuma, s čimer je na tisoče ljudi ubralo to alternativo potencialno smrtonosnemu potovanju s čolni čez nevarno morje Sredozemlje, ki je postalo najbolj smrtonosna migracijska pot na svetu, navaja agencija AFP.

Meftahi je za odhode igralcev okrivil revščino. "Ne moremo si privoščiti opreme, majic ali čevljev, igralci pa niso plačani," je dejal.

