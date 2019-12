Vidal ponorel, ko ga trener Barcelone ni uvrstil med enajst za el clasico

Danes bo na Camp Nouu odigran derbi vseh derbijev. Pomerila se bosta najboljša španska kluba Barcelona in Real Madrid. Zmagovalcu bo pripadla čast, da bo največjemu rivalu na vrhu lestvice pobegnil za tri točke. Zvezni igralec Barcelone Arturo Vidal na torkovem treningu ni skrival nezadovoljstva. Prireditelji upajo, da na ulicah katalonskega velemesta ne bo nemirov, ki so konec oktobra odnesli predvideno izvedbo el clasica.

Ob 20. uri se bo začel nogometni spektakel, v katerem se bosta Barcelona in Real Madrid udarila za vodilni položaj na lestvici španskega prvenstva. Katalonci ne bodo računali na Artura Vidala. Čilenski zvezdnik jo je po poročanju ESPN v torek jezno ucvrl s treninga, ko je izvedel, da ga trener Ernesto Valverde na el clasicu ne namerava uvrstiti v začetno enajsterico. Vidal je ponorel, a so ga soigralci le umirili. S tem so se govorice o tem, kako bo Vidal, ki v tej sezoni ne more biti zadovoljen z minutažo, januarja zapustil Barcelono, še razširile.

Trener Barcelone namerava v zvezni vrsti od prve minute proti Realu zaigrati s Špancem Sergiom Busquetsom, Nizozemcem Frenkiejem de Jongom in Hrvatom Ivanom Rakitićem, za 32-letnega Vidala pa naj bi se zanimal milanski Inter. Pri Barceloni bosta zaradi zdravstvenih težav manjkala Ousmane Dembele in Arthur, prvič v zgodovini pa se bo na bele baletnike nameril zvezdniški trojček MSG, ki ga sestavljajo Lionel Messi, Luis Suarez in Antoine Griezmann.

Gostje iz Madrida bodo najbolj pogrešali poškodovanega Belgijca Edena Hazarda, na seznamu poškodovanih pa so tudi Marcelo, James Rodriguez, Marco Asensio in Lucas Vazquez, trener Zinedine Zidane pa se še odloča, ali v napadu od začetka ponuditi priložnost mlademu Brazilcu Viniciusu ali pa izkušenemu Valižanu Garethu Balu, ki je odigral že ogromno el clasicov.

