Danes in v noči na soboto bodo odigrane še zadnje tri tekme šestnajstine finala letošnjega svetovnega prvenstva v nogometu. Ob 20. uri bosta spored odprli reprezentanci Avstralije in Egipta, ob polnoči bo sledilo srečanje Argentine in Zelenortskih otokov, ob 3.30 pa bosta o zadnjem potniku v osmino finala odločali Kolumbija in Gana.

V Dallasu se bosta za uvod v tekmovalni dan pomerila Avstralija in Egipt, ki se bosta oba borila za svojo prvo zmago v izločilnih bojih prvenstev. Avstralija se je kot drugouvrščena v skupini D (zmaga, poraz, remi) uvrstila v izločilne boje. Socceroos bodo zdaj odigrali svojo tretjo izločilno tekmo na svetovnem prvenstvu, potem ko so bili ob dveh prejšnjih tovrstnih nastopih proti poznejšim prvakom v letih 2006 in 2022 poraženi. Egiptovsko mesto v osmini finala je bilo potrjeno pred začetkom tretjega kroga proti Iranu, a jim nato ni uspelo osvojiti prvega mesta v skupini G, saj so kljub vodstvu v peti minuti remizirali z 1:1. To je prvič, da so se Faraoni po igranju v skupinskem delu svetovnega prvenstva uvrstili v izločilne boje.

Zvezdnik Egipta Mohamed Salah Foto: Reuters

Velika čast za Zelenortske otoke, Scaloni opozarja

Na drugi tekmi se bodo pomerili branilci naslova Argentinci in Zelenortski otoki, ki so z uvrstitvijo v šestnajstino finala poskrbeli za eno največjih presenečenj turnirja do zdaj. "Ko smo videli, da imamo na stavnicah en odstotek možnosti, da se uvrstimo v izločilne boje, smo se samo smejali. Pokazali smo, kako velik je ta odstotek," je dejal branilec Sidny Lopes Cabral.

Zdaj se bo ekipa, ki predstavlja skupino otokov s 500 tisoč prebivalci, pomerila s prvaki. Lopes Cabral, levi bočni branilec in s 23 leti drugi najmlajši igralec v ekipi, se bo tako med drugim pomeril z Lionelom Messijem. "Upam, da bom dobil nekaj lepih fotografij, kako stojim poleg njega," pravi Lopes Cabral. "Nimam besed, s katerimi bi opisal, kako se počutim, kako se vsi počutimo. Na Zelenortskih otokih so ob vsaki tekmi zabave. Iskreno, nihče ni preobremenjen. Če si rečeš, oh, to je Messi, boš izgubil razum. Osredotočamo se na naš načrt, na našo taktiko. Če se Messi dotakne žoge, se bomo zavedali, da igramo proti njemu, ampak gre za našo igro. Sporočilo trenerja je, da moramo igrati kot družina."

Na Zelenortskih otokih vlada prava evforija. Foto: Reuters

Argentino pa pred srečanjem opozarja selektor Lionel Scaloni. "To je ekipa, ki še ni izgubila. Verjamem, da so si zaslužili zmago nad Savdsko Arabijo," je Scaloni v četrtek povedal novinarjem. "Morda so se proti Španiji in Urugvaju malo bolj mučili, a so se dobro branili. Z uvrstitvijo naprej nas niso presenetili, so dobra ekipa, tukaj niso po naključju," je dejal o Zelenortskih otokih. Argentina se je v osmino finala uvrstila neporažena, saj je premagala Alžirijo, Avstrijo in Jordanijo ter osvojila prvo mesto v skupini J. "Smo samozavestni, a tekmeca spoštujemo in vemo, da moramo igrati dobro. Poraženec gre domov in to imamo ves čas v mislih," je dodal Scaloni.

Za zadnje mesto Kolumbija in Gana

Za mesto zadnjega potnika v osmino finala pa se bosta ob 3.30 po slovenskem času v Kansasu pomerili Kolumbija in Gana. Selektor Gane Carlos Queiroz bo igral proti svojim nekdanjim delodajalcem, Kolumbiji. Ta je na svetovnih prvenstvih zmagala na zadnjih štirih tekmah proti afriškim ekipam, vključno s tekmo proti Kongu v letošnjem skupinskem delu prvenstva. Gana ima prvič po letu 2010 priložnost, da se zavihti v osmino finala.

Najboljši strelci: 6 – Mbappe (Francija), Messi (Argentina)

5 – Haaland (Norveška), Kane (Anglija)

4 – Dembele (Francija), Oyarzabal (Španija), Sarr (Senegal), Vinicius Junior (Brazilija)

3 – Balogun (ZDA), Brobbey (Nizozemska), Cunha (Brazilija), David (Kanada), Gakpo (Nizozemska), Havertz (Nemčija), Just (Nova Zelandija), Manzambi (Švica), Quinones (Mehika), Ronaldo (Portugalska), Saibari (Maroko), Undav (Nemčija), Wissa (DR Kongo)

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SP 2026, 23. tekmovalni dan, šestnajstina finala:

3. julij, petek:

Spored šestnajstine finala SP 2006: Nedelja, 28. junij Južna Afrika : Kanada 0:1 (0:0) Ponedeljek, 29. junij Brazilija : Japonska 2:1 (0:1)

Nemčija : Paragvaj 4:5 po 11-m (1:1, 0:1) Torek, 30. junij Nizozemska : Maroko 3:4 po 11-m (1:1, 0:0)

Slonokoščena obala : Norveška 1:2 (0:1)

Francija : Švedska 3:0 (1:0) Sreda, 1. julij Mehika : Ekvador 2:0 (2:0)

Anglija : DR Kongo 2:1 (0:1)

Belgija : Senegal 3:2 po podaljšku (2:2, 0:1) Četrtek, 2. julij ZDA : Bosna in Hercegovina 2:0 (1:0)

Španija : Avstrija 3:0 (1:0) Petek, 3. julij Portugalska : Hrvaška 2:1 (0:0)

Švica : Alžirija 2:0 (1:0)

20.00 Dallas: Avstralija – Egipt Sobota, 4. julij 0.00 Miami: Argentina – Zelenortski otoki

3.30 Kansas City: Kolumbija – Gana