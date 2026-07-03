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Avtor:
STA

Petek,
3. 7. 2026,
9.04

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Petek, 3. 7. 2026, 9.04

6 minut

Yamal sporoča: Zdaj sem pripravljen

Avtor:
STA

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Lamine Yamal, Španija | Lamine Yamal je bil proti Avstriji igralec tekme. | Foto Reuters

Lamine Yamal je bil proti Avstriji igralec tekme.

Foto: Reuters

Španski mediji po prepričljivi predstavi reprezentance v šestnajstini finala nogometnega svetovnega prvenstva niso skoparili s pohvalami. Vendar pa prepričljiva zmaga s 3:0 proti Avstriji po besedah selektorja Luisa de la Fuenteja še zdaleč ne predstavlja zgornje meje zmožnosti njegove ekipe na tem turnirju.

"Želimo si več, želimo še napredovati," je poudaril španski selektor. "Ta ekipa še ni dosegla svojega vrhunca."

Evropski prvaki so na tekmi v Inglewoodu v bližini Los Angelesa od začetka narekovali potek igre ter že zgodaj nebogljenim Avstrijcem vsilili svoj način igre. Avstrijcem niso dopustili niti ene same čiste priložnosti za zadetek.

"Na prejšnjih tekmah so povzročali težave drugim ekipam," je o Avstrijcih dejal De la Fuente. Izrazil je zadovoljstvo nad prikazano igro svojih varovancev in dodal: "To je temelj za nadaljevanje".

Španci se bodo za vstopnico v četrtfinale v ponedeljek v Arlingtonu v Teksasu pomerili z iberskim tekmecem Portugalsko, ki je po dramatičnem obračunu izločila Hrvaško.

Španci so brez težav nadigrali Avstrijo. | Foto: Reuters Španci so brez težav nadigrali Avstrijo. Foto: Reuters

"V naslednjem krogu nas čaka še zahtevnejši tekmec," je pripomnil De la Fuente. Vedno je prostor za izboljšave. "Seveda je bilo opaziti nihanja v intenzivnosti, znašli smo se v trenutkih, ko je popustil naš pritisk in nismo bili dovolj agresivni. Zato moramo ostati zbrani, samozadovoljstvo je lahko usodno."

Oyarzabal se je proti Avstrijcem izkazal za smrtonosno orožje

Njegova "lažna devetica", Mikel Oyarzabal, se je proti Avstrijcem izkazala za smrtonosno orožje. Devetindvajsetletnik je svoj izkupiček na turnirju podvojil na štiri zadetke na štirih tekmah.

Oyarzabal je pred tem dosegel odločilni gol v finalu evropskega prvenstva 2024 proti Angliji, čeprav je na položaj osrednjega napadalca prešel razmeroma pozno v karieri.

Kljub dvema zadetkoma Oyarzabala je naziv igralca tekme prejel ljubljenec navijačev Lamine Yamal. Osemnajstletnik je zdaj zabeležil svojo deveto zmago na velikem turnirju, torej evropskem ali svetovnem prvenstvu.

Konrad Laimer je mlademu zvezdniku občasno povzročal težave s svojo fizično igro, a je Yamal na igrišču vztrajal do 85. minute.

"Zdaj sem pri 100 odstotkih. Pripravljen sem igrati toliko minut, kolikor jih želi trener," je poudaril Yamal, ki ga je De la Fuente po aprilski poškodbi stegna previdno vračal v tekmovalni ritem.

Mikel Oyarzabal | Foto: Reuters Mikel Oyarzabal Foto: Reuters

Pred obračunom s Portugalsko Španci upajo tudi na vrnitev Nica Williamsa, ki je zaradi poškodbe stegenske mišice, staknil jo je na zadnji tekmi skupinskega dela proti Urugvaju (1:0), izpustil tekmo proti Avstriji.

Španija prvič po letu 1994 več kot z enim zadetkom

Prvič po letu 1994 je Španija na izločilnih tekmah mundiala zabeležila več kot en gol.

Zvezdnik Athletic Bilbaa bi lahko skupaj z Yamalom tvoril nevarno navezo svetovnih prvakov leta 2010. La roja je ujela pravi ritem. "Šov v Los Angelesu," se je glasil naslov v španskem športnem časniku Marca.

"Predstava v slogu Hollywooda v Los Angelesu. Španija je spontano, s kakovostnim nogometom in karizmo povsem nadigrala Avstrijo, se uvrstila v osmino finala in znova potrdila status kandidatke za naslov. Španija je s svojo najboljšo predstavo počakala vse do trenutka, ko je zagledala hollywoodske griče. Španska igra je razbila Avstrijo - ekipo, ki jo je odlikoval prej borben duh kot tehnično znanje. Španska predstava si je zaslužila več zadetkov, kot jih je na koncu kazal semafor."

Tudi AS ni skoparil s pohvalo: "To je Hollywood. Španija je v Los Angelesu prikazala svojo najboljšo igro na tem SP in se prebila v osmino finala."

Mundo Deportivo pa je zapisal: "Prepričljiva Španija je prekinila urok in se neposredno uvrstila v osmino finala. S pogledom, usmerjenim proti Dallasu in osmini finala, je konec 'prekletstva prve zvezdice'."

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