Slovenski mladinci dobili tekmece v boju za EP

Slovenski najstniki se bodo v kvalifikacijah za EP 2023 merili z Nizozemsko, Moldavijo in Severno Irsko.

Foto: Nebojša Tejić/STA

Na sedežu UEFA je potekal žreb kvalifikacij mladinskih tekmovanj. Slovenska reprezentanca do 19 let je dobila tekmece v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2023. Pomerila se bo z Moldavijo, Severno Irsko in Nizozemsko.