Severnoirski nogometaši ostali brez selektorja

Selektor severnoirske nogometne reprezentance Michael O'Neill je danes odstopil s položaja. Reprezentanco bi sicer moral voditi še na dodatnih kvalifikacijah za evropsko prvenstvo, ki so jih zaradi epidemije novega koronavirusa prestavili na oktober, a se je odločil, da ekipo zapusti že prej.

"Po razgovoru z vodstvom zveze sem pršel do spoznanja, da je najprimernejše in najbolj pošteno, če odstopim zdaj. Želel sem si, da ekipo vodim tudi proti BiH, se veselil priložnosti, da ekipo popeljem na prvenstvo, toda v zdajšnjem položaju tega več ne morem," je ob odstopu dejal O'Neill, ki je bil na klopi reprezentance kar osem let, od lani pa je tudi trener angleškega drugoligaša Stoke Cityja.

"Pomembno je, da ekipo zapuščam v dobrem stanju in da bo imel moj naslednik dovolj časa, da jo še nadgradi ter še izboljša rezultate, ki jih je imela pod mojim vodstvom," je še dejal O'Neill.

Pod O'Neillovim vodstvom je Severna Irska pred štirimi leti prvič igrala na evropskem prvenstvu, prebila se je v osmino finala, kjer jo je zaustavil Wales.

Najresnejša kandidata za O'Neillova naslednika sta selektor mlade reprezentance Ian Baraclough, ki bi mu moral moral pomagati na tekmah dodatnih kvalifikacij, ter aktualni trener škotskega Motherwella Stephen Robinson, slednji je bil O'Neillov pomočnik na evropskem prvenstvu leta 2016.