Za mnenje o vseh težavah, ki trenutno obkrožajo španskega velikana Real Madrid , so vprašali tudi trenerja Tottenhama Maurica Pocehettina, ki ga že dalj časa omenjajo kot naslednika Zinedina Zidana.

Francoski strokovnjak je v preteklem koledarskem letu Real popeljal do kar petih lovorik, v tej sezoni pa mu ne gre. V španskem prvenstvu za Barcelono zaostaja že velikih 19 točk, v sredo pa je v četrtfinalu izpadel še iz kraljevega pokala.

Mnogi že menijo, da je le še vprašanje časa, kdaj bo predsednik Reala Florentino Perez klubski legendi pokazal vrata in na njegovo mesto postavil novo ime. Morda kar Argentinca Mauricia Pochettina, ki velja za enega najboljših mladih trenerjev na svetu.

"V nogometu nikoli ne veš"

"Tako kot nogometaši tudi trenerji ne vemo, kaj bo prinesel jutri. A vsak dan delam tako, kot da bom v Tottenhamu za vedno in ne bom nikoli odšel," je pomiril svoje navijače Tottenhama in dodal, da se na vse zgodbe, ki krožijo v medijih, le požvižga.

Edino, kar ve stoodstotno, je, da nikoli ne bo treniral Barcelone ali Arsenala. "To se ne bo nikoli zgodilo, ker imam zdaj identiteto Tottenhama in Espanyola. Raje delam na svoji kmetiji v Argentini, kot da bi se usedel na stolček enega izmed teh klubov," zatrjuje nekdanji igralec in trener Espanyola.