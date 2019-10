Pivovarna Union skupaj z nogometnimi reprezentanti ozavešča moške o preventivi

Oglasno sporočilo

Pivovarna Union (blagovna znamka Pivovarne Laško Union), ki je dolgoletni podpornik Nogometne zveze Slovenije (NZS) in slovenske nogometne reprezentance, bo letos jeseni združila moči z NZS in društvom OnkoMan v ozaveščevalnem projektu Vzemi usodo v svoje roke. V dveh najglasnejših mesecih na temo boja proti raku - oktobru in novembru - bo s partnerjema projekta nagovorila moške o pomembnosti samopregledovanja. Projekt bodo končali z donacijo društvu OnkoMan: za vsako prodano vstopnico novembrske nogometne tekme v Stožicah bo Pivovarna Union donirala en evro v sklad za prenovo Onko sob* ter tako pripomogla k izboljšanju počutja bolnikov in ohranjanju njihovega dostojanstva.

Vzemi usodo v svoje roke

Projekt, s katerim Pivovarna Union moškim sporoča, da naj usodo vzamejo v svoje roke, bo potekal pod okriljem dolgoročnega projekta #zmagjevecvrst, s katerim Nogometna zveza Slovenije vsako leto opozarja, da zmage niso rezervirane samo za igralce, ampak se vsak dan lahko zgodijo tudi pri navijačih. Projektu so se pridružili nogometni reprezentanti, ki bodo širšo javnost v tem času nagovarjali prek različnih medijev, z njihovimi sporočili pa se bomo lahko srečevali tudi na družbenih omrežjih.

Glavni namen je ozaveščanje o problematiki raka na modih, o simptomih in pomembnosti samopregledovanja ter postavljanje tabu teme v dnevno debato, saj mlajši moški težje govorijo o intimnih stvareh.

David Zappe, direktor marketinga Pivovarne Laško Union, ob tem izpostavlja: "V društvu OnkoMan so nas podučili, da moški pogosteje obolevamo in umiramo za rakom kot ženske. Tudi rezultati presejalnih programov kažejo slabšo odzivnost moških v primerjavi z ženskami. Hkrati moški predstavljajo pomemben delež potrošnikov, ki so s pivovarno povezani prek naših izdelkov. Ne nazadnje smo dolgoletni partner NZS. Pobuda, da skupaj z nogometnimi reprezentanti združimo moči v ozaveščevalnem projektu za moške, je bila zato naša naravna izbira. Skupaj z obema partnerjema, OnkoMan in NZS, si želimo čim širše podpore projekta in čim več zdravih moških v Sloveniji."

Radenko Mijatović, predsednik NZS, pojasnjuje: "Vsi v družbi nosimo odgovornost za to, da pomagamo ranljivejšim skupinam med nami, ki se spopadajo s specifičnimi težavami, številne težave pa so skupne vsem. Nogometna zveza Slovenije tako v okviru lastne pobude Zmag je več vrst že tretje leto zapored v času oktobrske tekme opozarja, da v življenju štejejo vse, velike in male zmage, ki se nujno ne dosegajo na zelenici. Veseli smo, da letošnjo akcijo podpira tudi naš dolgoletni partner Union."

Gregor Pirc, predsednik društva OnkoMan: "Nogomet je gibalo zdravega življenja in najbolj priljubljena postranska stvar na svetu. In tako kot nogomet ozavešča in nagovarja najširše množice, si želimo, da bi skozi to sporočilo nagovorili tudi moške, da zdravje ni samoumevno in je zanj treba skrbeti. V izjemno čast in veselje nam je, da sta tudi NZS in Pivovarna Union pristopili in prispevali v skupno dobro nas vseh."

Zahrbtnež, ki ne izbira

Statistika o rakavih boleznih je skrb vzbujajoča. Od rojenih leta 2010 bosta do svojega 75. leta starosti predvidoma za rakom zbolela eden od dveh moških in ena od treh žensk. Rak je bolezen, ki v sodobnem stresnem življenju zelo hitro narašča. V Sloveniji tako živi že več kot 102 tisoč ljudi, ki so se kadarkoli srečali z rakom in se pozdravili. Po podatkih je v letu 2018 približno 14 tisoč ljudi na novo obolelo za rakom, od tega pa jih bo 6.000 umrlo. Pri mladih moških, starih od 20 do 35 let, je najpogostejši rak mod, za katerim jih letno zboli okoli 120. Ob vseh skrb vzbujajočih številkah pa je navdihujoč podatek, da slovenski onkologiji uspe pozdraviti že okoli 60 odstotkov vseh bolnikov.

(Vir: Epidemiologija in register raka, Onkološki inštitut Ljubljana)

*Za vsako prodano vstopnico novembrske nogometne tekme v Stožicah bo Pivovarna Union donirala en evro v sklad za prenovo Onko sob in tako pripomogla k izboljšanju počutja bolnikov in ohranjanju njihovega dostojanstva. Onko sobe so na Ginekološki kliniki v Ljubljani. Sobe so namenjene oddaji semena pred začetkom kemoterapije.

