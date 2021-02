Nora zgodba, ki prihaja iz Brazilije. Česa takega pa še ne.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Iz Brazilije prihaja neverjetna zgodba o napetem zaključku tamkajšnjega prvenstva, v katerem se za naslov potegujeta Internacional in Flamengo. Pretekli konec tedna sta se v predzadnjem prvenstvenem krogu pomerila med sabo, z 2:1 pa je zmagal Flamengo, ki v zadnji krog po novem vstopa kot favorit za naslov. Toda bolj kot rezultat bode v oči nekaj drugega.

Internacional, trikratni brazilski prvak, in Flamengo, ki se lahko pohvali s petimi lovorikami za naslov najboljšega v državi in je tudi branilec naslova, sta v predzadnji, 37. prvenstveni krog, na vrhu lestvice vstopila s točko razlike. Na vrhu je bil Internacional, ki pa je to, da bo lahko na velikem derbiju računal na pomembnega branilca Rodineija, izvedel tik pred derbijem na kultni Maracani v Riu de Janeiru.

Rodinei je namreč nogometaš Flamenga, ki je v Internacional posojen do konca sezone. Ko sta se kluba lansko leto dogovorila za prestop, so se pri Flamengu zavarovali in v pogodbo dodali klavzulo, po kateri bi lahko 29-letni bočni branilec proti Flamengu zaigral samo ob vplačilu zneska v višini 150 tisoč evrov, preračunano v evropsko valuto.

Pri Internacionalu toliko denarja niso želeli odšteti, a jih je pred zelo pomembnim derbijem presenetila bogata donacija enega od njihovih gorečih navijačev. Denarnico je na široko odprl bogataš Maggi Scheffer, ki se ukvarja s kmetijstvom, in dan pred derbijem na bančni račun nakazal omenjeni znesek, kar so pri Internacionalu tudi javno potrdili na uradni klubski spletni strani. "Iskrena hvala," so ob tem zapisali.

Trenutek, ko je sodnik Raphael Claus izključil nesrečnega branilca Internacionala. Foto: Reuters

Slabše se za Internacional ne bi moglo razplesti

Na koncu se na žalost za bogatega pristaša moštva iz Porto Alegreja in številnih preostalih njegovih navijačev ni izšlo. Internacional je izgubil z 1:2, da bi bilo zanj (in za njegovega bogatega navijača) še huje, pa krivda za boleč poraz v veliki meri pripada prav Rodineiju.

Izkušeni brazilski branilec si je pri izidu 1:1 na začetku drugega polčasa zaradi grobega prekrška nad nekdanjim dolgoletnim branilcem madridskega Atletica Filipejem Luisom prislužil rdeč karton, 15 minut pozneje pa je nekdanji napadalec milanskega Interja Gabriel Barbosa zabil gol za Flamengo. Zmaga je ostala v Riu de Janeiru, 150 tisoč evrov pa je šlo v zrak ...

Za nov naslov potrebuje Flamengo zdaj le še zmago na zadnji prvenstveni tekmi proti Sao Paulu, medtem ko bo Internacional upal na spodrsljaj velikega tekmeca in zmago proti Corinthiansu. Na tej tekmi pa ne bo mogel računati na suspendiranega Rodineija. Varščine za rdeče kartone na žalost (ali pa na srečo?) navijačev Internacionala (in njegovega bogatega navijača) se pač ne da vplačati …

