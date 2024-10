Mednarodna nogometna zveza (Fifa) je aprila objavila sponzorsko pogodbo z največjo savdskoarabsko naftno družbo. Več kot sto vrhunskih igralk iz 24 držav zdaj v odprtem pismu protestira proti temu sodelovanju in Fifo poziva k prekinitvi sponzorske pogodbe z naftno družbo Savdske Arabije Aramco, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Savdska Arabija je "zapravila milijarde za športna sponzorstva, da bi odvrnila pozornost od brutalnega ugleda režima na področju človekovih pravic", piše v odprtem pismu, ki sta ga med drugim podpisali nemška reprezentantka Paulina Krumbiegel iz Juventusa ter nekdanja vratarka Bayerna Münchna Erin Nayler z Nove Zelandije. Obravnava žensk v državi govori sama zase, je še zapisano.

Aramco je največje naftno podjetje na svetu in je v več kot 90-odstotni lasti države Savdske Arabije. Fifa je partnerstvo s podjetjem objavila aprila letos. Pogodba, ki velja do leta 2027, Aramcu med drugim podeljuje sponzorske pravice za svetovno prvenstvo za moške 2026 in svetovno prvenstvo za ženske 2027.

Tiskovni predstavnik Fife je na vprašanje dpa opravičeval sodelovanje s Savdijci in zapisal, da je "Fifa povezovalna organizacija s številnimi komercialnimi partnerji, ki podpirajo tudi druge organizacije v nogometu in drugih športih".

Pogodbe z Aramcom in drugimi podjetji naj bi koristile tudi ženskemu nogometu, so zapisali pri Fifi, saj bodo "sponzorske prihodke, ki jih ustvari Fifa, ponovno vložili v šport na vseh ravneh, naložbe v ženski nogomet pa se bodo še povečevale".

Ob tem pa v pismu 106 nogometašic z vseh celin ocenjuje, da bi partnerstvo s podjetjem iz Savdske Arabije "krepko zaostrilo napredek in razvoj v ženskem nogometu v zadnjih letih".

"Savdsko vodstvo ne tepta le pravic žensk, ampak tudi svobodo vseh drugih državljanov," je zapisano v pismu. "Predstavljajte si, da bi se od igralk skupnosti LGBTQ+, med katerimi so mnoge junakinje našega športa, pričakovalo, da bodo na mundialu leta 2027 vodile kampanjo za državno naftno podjetje režima, ki kriminalizira prav odnose, v katerih živijo in za katerimi stojijo."