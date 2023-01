Manjše spremembe v ligi narodov in kvalifikacijah za EP

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tekma lige narodov med Slovenijo in Norveško.

Tekma lige narodov med Slovenijo in Norveško. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Evropska nogometna zveza (Uefa) je na današnji seji izvršnega odbora potrdila nekatere manjše spremembe v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo in ligi narodov, s katerimi želi zagotoviti več odločujočih tekem v teh dveh tekmovanjih po letu 2024. V ligi narodov se bodo reprezentance srečale tudi v tekmah za napredovanje.

Foto: Reuters "Naš cilj je zagotoviti še več zanimivih tekem tako v ligi narodov kot v kvalifikacijah za EP," je na novinarski konferenci pojasnil namestnik generalnega sekretarja pri Uefi Giorgio Marchetti. Zaradi dodatnih tekem bodo uvrstitve na drugo in tretje mesto v skupinah v ligi narodov dobile dodatno težo.

Doslej je prvo mesto v skupini v posamezni ligi prineslo napredovanje v višjo ligo, zadnje mesto pa je pomenilo padec v nižji rang tekmovanja. Po novem se bodo ob napredovanju zmagovalcev skupin in padcu zadnjih ekip v nižjo ligo odvili še dvoboji drugouvrščenih moštev s tretjeuvrščenimi iz višje lige v tekmah za napredovanje oz. obstanek.

Kot tretja v skupini C lige B v lanskem tekmovanju si je Slovenija po obstoječem sistemu neposredno zagotovila obstanek v ligi B. Po novem formatu, ki bo stopil v veljavo v naslednji izvedbi lige narodov, bi s to uvrstitvijo morala za obstanek v ligi B premagati še eno od drugouvrščenih ekip iz lige C. Ob tem se število tekem ne bo povečalo, saj bodo reprezentance zaradi tega igrale manj prijateljskih tekem v marčevskem reprezentančnem oknu.

Sklepi izvršnega odbora Uefe se nanašajo tudi na kvalifikacije za EP, saj uvajajo večje število manjših skupin v kvalifikacijah. Število reprezentanc na zaključnem turnirju EP ostaja pri 24, ekipe pa bodo v prihodnje igrale v 12 skupinah po 4 ali 5 reprezentanc. Letošnje kvalifikacije bodo potekale v 10 skupinah po 5 ali 6 reprezentanc.

V novem formatu po letu 2025 se bo dvanajst najvišje uvrščenih reprezentanc iz skupin neposredno uvrstilo na EP, prav tako še šest najboljših drugouvrščenih reprezentanc. Za preostala mesta se bodo potegovale ostale drugouvrščene ekipe iz kvalifikacij ter še nekaj najboljših reprezentanc iz lige narodov.

"Uvedba lige narodov predstavlja zgodbo o uspehu"

Aleksander Čeferin Foto: Guliverimage "Uvedba lige narodov predstavlja zgodbo o uspehu, ki je ob tem povečala število zanimivih tekem na račun prijateljskih dvobojev. Z uvedbo dodatnih kvalifikacij v ligi narodov se ustvarjajo dodatne možnosti reprezentancam za napredovanje ob ohranjanju enakega števila mednarodnih tekem," je v sporočilu za javnost dejal predsednik Uefe Aleksander Čeferin.

Poleg sprememb v evropskih reprezentančnih tekmovanjih je Uefa danes sprejela odločitev, da se bo finale Uefinega super pokala v tem letu igral v Atenah namesto v Kazanu v Rusiji. Tekma med zmagovalci lige prvakov in evropske lige bo na sporedu 16. avgusta.