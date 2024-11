Bešiktašu edini sredin obračun, preostala srečanja v četrtek

Četrti krog lige Europa sta v Istanbulu odprla Bešiktaš in Malmö, Turki pa so srečanje dobili z 2:1. Vsa preostala srečanja bodo na sporedu v četrtek. Bodo/Glimt Nina Žuglja bo v pozno popoldanskem terminu gostil zadnjeuvrščeni Karabag, Žigo Lipuščka in njegov Rigas FS pa v večernem terminu čaka dvoboj s stoodstotnim Anderlechtom.