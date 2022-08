Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zaradi sumljivega vozila so navijače zadržali na stadionu.

Zaradi sumljivega vozila so navijače zadržali na stadionu. Foto: Reuters

Navijači na tekmi prvega kroga nemške nogometne lige med Borussio Dortmund in Bayerjem iz Leverkusna po koncu zaradi sumljivega vozila s prižganim motorjem, ki je bilo parkirano pred stadionom, tega niso smeli takoj zapustiti.

Odšli so lahko čez pol ure, ko je policija ugotovila, da ni nevarnosti. Več kot 81.000 gledalcev je tako moralo po zadnjem sodnikovem žvižgu ostati na Signal Iduna Parku in počakati, da policija opravi svoje delo. Klub je že pred koncem tekme navijače večkrat obvestil, da naj počakajo znotraj stadiona na svojih sedežih zaradi policijske operacije.

Foto: Reuters

Policistom je uspelo ugotoviti, kdo je oseba odgovorna za sumljivo vozilo na parkirišču. "Oseba in vozilo nista nevarna," so dejali iz policije. "Motor je ostal prižgan zaradi tehničnih težav," so še zapisali na Twitterju.

Borussia je na tekmi sicer premagala Bayer Leverkusen z 1:0.