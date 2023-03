Nogometni svet žaluje, odšel je eden največjih

Nogometni svet žaluje. V 90. letu je umrl Just Fontaine, eden največjih francoskih nogometnih junakov, ki se je vpisal v zgodovino svetovnih prvenstev z nepozabnimi nastopi na SP 1958 na Švedskem. Na tekmovanju, na katerem je legendarni Pele Brazilijo prvič popeljal do svetovnega naslova, je francoski napadalec na šestih nastopih dosegel kar 13 zadetkov. To še do danes velja za absolutni rekord.