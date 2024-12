Preobrat Napolija v Vidmu, Lovrić staknil poškodbo. Atalanta do novega rekorda.

Vodilna Atalanta se je po zmagi na Sardiniji (1:0) utrdila na vodilnem položaju. To je bila že deseta zaporedna zmaga Atalante v serie A, s čimer je postavil nov klubski rekord. Udinese Jake Bijola in Sandija Lovrića je doma ostal praznih rok proti drugouvrščenem Napoliju (1:3). Lovrić je moral zaradi poškodbe z igrišča že po 34 minutah. Juventus je razočaral navijače. Doma se je komaj rešil poraza proti Venezii, za katero je osem minut odigral Domen Črnigoj. Derbi 16. kroga se obeta v ponedeljek, ko bo prvak Inter gostoval na Olimpiju pri Laziu.

Videmčani so tekmo proti Napoliju dobro začeli in povedli v 22. minuti. Zadel je Florian Thauvin, ki mu je tik pred tem vratar gostov obranil enajstmetrovko. V drugem polčasu pa so gosti poskrbeli za preobrat, tega so zagotovili Romelu Lukaku, Lautaro Giannetti z avtogolom in Frank Anguissa.

Florian Thauvin je sredi prvega polčasa najprej zapravil najstrožjo kazen, a nato le zatresel mrežo Napolija. Foto: Reuters

Pri domačih je že v 34. minuti zaradi poškodbe moral iz igre slovenski reprezentant Sandi Lovrić, Jaka Bijol, za katerega se po poročanju številnih italijanskih medijev resno zanima tudi Napoli. je igral celo tekmo, mladega Davida Pejičića pa ni bilo v kadru Udineseja.

Atalanta, ki kaže zelo dobre predstave v sezoni, je v Cagliariju prav tako svoje delo opravila po pričakovanjih, osvojila je nove tri točke in bo ostala vodilna tudi po tem krogu. Nicolo Zaniolo je bil strelec v 66. minuti. Klub iz Bergama je z deseto zaporedno zmago v ligi postavil rekord Atalante.

Strelec zmagovitega zadetka za Atalanto je bil v Cagliariju Nicolo Zaniolo. Foto: Reuters

Juventus je gostil zadnjeuvrščeno Venezio Domna Črnigoja in se z 2:2 znova ob koncu izognil prvemu porazu. Favorizirani Torinčani so povedli v 19. minuti, ko je zadel Federico Gatti, v 61. pa je izenačil Mikael Ellertsson.

Tega je v 81. minuti zamenjal Črnigoj, dve minuti pozneje pa so Benečani povedli z golom Jaya Idzesa. Ko se je zdelo, da bodo gosti odnesli poln izkupiček, pa je v svojem kazenskem prostoru z roko igral Antonio Candela, Dušan Vlahović pa je nato z bele pike postavil končni izid.

