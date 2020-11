Grški selektor po tekmi s Slovenijo pozitiven na novi koronavirus

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Selektor grške nogometne reprezentance John van't Schip je bil le nekaj dni po tekmi Grčije in Slovenije v ligi narodov pozitiven na novi koronavirus in bo dva tedna moral preživeti v osamitvi, je v torek po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočila grška nogometna zveza.

"Zdaj je čas za počitek in okrevanje. Počutim se dobro, imam namreč le blažje simptome," je nekdanji nizozemski krilni igralec dejal na Twitterju.

Van't Schip je grško reprezentanco prevzel avgusta lani. Pred kratkim je vodil moštvo do drugega mesta v skupini C3 lige narodov.

Gre za skupino, v kateri je nastopala tudi slovenska nogometna reprezentanca. Varovanci Matjaža Keka so v zadnjem krogu lige narodov v Atenah igrali 0:0 z Grčijo in se iz lige C prebili v višji rang tekmovanja, ligo B.

Petinpetdesetletni nekdanji igralec Genoe in Ajaxa je bil rojen v Kanadi, med letoma 1986 in 1995 pa je za nizozemsko reprezentanco igral 41-krat.

Po igralski karieri je treniral nizozemske klube PEC Zwolle, Ajax in Twente, dvakrat avstralsko zasedbo Melbourne City ter enkrat Guadalajaro v Mehiki.

V letih od 2004 do 2008 je bil tudi pomočnik selektorja nizozemske reprezentance.