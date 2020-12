Kakšen začetek: Slovenci zabili kar 12 zadetkov!

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Alen Fetić in kapetan Igor Osredkar sta skupaj dosegla kar šest zadetkov. Vsak po tri. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Slovenska futsal reprezentanca je izjemen način odprla svoje 10. kvalifikacije za nastop na evropskem prvenstvu. V dvorani Tri Lilije v Laškem so s kar 12:1 povozili Švicarje. Na drugi tekmi v skupini 6 so favorizirani Španci s prav tako visoko razliko 7:0 premagali Latvijo.

Pri Slovencih sta se s tremi zadetki najbolj izkazala kapetan Igor Osredkar in Alen Fetić, Kristjan Čujec je prispeval dva, po enega pa še Denis Totošković, Klemen Duščak in Nejc Hozjan. Dva zadetka so dosegli tudi gostje, enega v lastno mrežo, za edinega v mreži Slovenije pa je poskrbel Marcoyannakis.

To, zanimivo, ni najvišja zmaga Slovenije. Pred štirimi leti so Slovenci v Kopru ZDA premagali s 14:0.

Četa Tomija Horvata bo naslednji dve kvalifikacijski tekmi odigrala v gosteh. Konec januarja jo čaka obračun v Latviji, v začetku februarja pa še pri favorizirani Španiji.

Sistem tekmovanja: evropska nogometna zveza Uefa je za tokratno kvalificiranje na evropsko prvenstvo uvedla nov sistem tekmovanja. V osem skupin je razdeljenih 32 ekip, v vsaki skupini se ekipe pomerijo med sabo doma in na tujem. Mesto na EP si zagotovi osem prvakinj skupin, šest najboljših drugouvrščenih zasedb, za zadnje prosto mesto pa se bosta v dveh tekmah pomerili še sedma in osma drugouvrščena ekipa iz posameznih skupin.

Kvalifikacije za EP 2022, 1. krog: Torek, 8. december:

Španija : Latvija 7:0 (3:0)

Lozano 3., 33., Chino 7., Raul Gomez 13., 35., Solano 28., Jesus Herrero 36. Slovenija : Švica 12:1 (5:0)

Čujec 2., 13., Spiegel 6./a.g., Totošković 11., Osredkar 14., 30., 36., Fetić 23., 30., 35., Duščak 28., Hozjan 40.; Marcoyannakis 37.

Lestvica: 1. Slovenija 1 tekma - 3 točke

2. Španija 1 - 3

3. Latvija 1 - 0

4. Švica 1 - 0