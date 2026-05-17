Pravljica v Nemčiji! Klub iz občine z zgolj 13 tisoč prebivalci prišel v bundesligo.

Potem ko so v Nemčiji nogometaši v soboto s 34. krogom končali sezono v najmočnejši bundesligi, so v nedeljo zadnje tekme igrali še v drugi ligi. Poleg Schalkeja, ki je kot zmagovalec že prej imel zagotovljeno vrnitev med najboljše, si je neposredno uvrstitev v najmočnejšo konkurenco zagotovil še Elversberg. Prihaja iz občine z zgolj 13 tisoč prebivalci, s čimer se je vpisal v zgodovino nemškega klubskega nogometa. Klub iz tako majhne občine ni še nikoli nastopal v elitnem razredu.

Zmagovalec Schalke si je vrnitev že zagotovil pred današnjim zadnjim krogom, v katerem je za slovo premagal Braunschweig z 1:0. V boju za drugo neposredno vozovnico in za mesto v dodatnih kvalifikacijah pa so bili še Elversberg, Hannover in Paderborn, ki so imeli vsi po 59 točk.

Delo je danes najbolje opravil Elversberg, s 3:0 je ugnal Preussen Münster ter končal na drugem mesu zaradi boljše razlike v golih; enako število točk (62) je sicer zbral tudi Paderborn po današnji zmagi nad Darmstadtom z 2:0. Spodrsnilo pa je Hannovru, ki je igral le 3:3 z Nürnbergom in zdrsnil na četrto mesto.

Po tej sezoni se iz elitne lige poslavljata St. Pauli in Heidenheim, Wolfsburg bo kot 16. igral dodatne kvalifikacije s Paderbornom.

Elversberg se je prvič v zgodovini uvrstil v elitno bundesligo ter tako postal 59. ekipa, ki bo igrala v najmočnejši nemški ligi. Blizu je bil že lani, a je takrat v dodatnih kvalifikacijah moral priznati premoč Heidenheimu. Obenem pa je nemška zvezna dežela Posarje dobila prvoligaša po kar 33 letih suše, nazadnje je bil član bundeslige Saarbrücken. Novopečeni prvoligaš prihaja iz občine Spiesen-Elversberg, ki ima zgolj 13 tisoč prebivalcev. Klub iz tako majhne občine ni še nikoli nastopal v bundesligi. Prejšnji rekord je imel Unterhaching, ki prihaja iz občine z okrog 26 tisoč prebivalci.