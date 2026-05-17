Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
R. P., STA

Nedelja,
17. 5. 2026,
20.43

Osveženo pred

52 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04

Natisni članek

Natisni članek
Paderborn Elversberg Schalke nemška druga liga

Nedelja, 17. 5. 2026, 20.43

52 minut

Elversberg iz druge lige v bundesligo

Pravljica v Nemčiji! Klub iz občine z zgolj 13 tisoč prebivalci prišel v bundesligo.

Avtorji:
R. P., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04
Elversberg | Navijači Elversberga so si dali duška po zgodovinskem preboju v bundesligo. | Foto Reuters

Navijači Elversberga so si dali duška po zgodovinskem preboju v bundesligo.

Foto: Reuters

Potem ko so v Nemčiji nogometaši v soboto s 34. krogom končali sezono v najmočnejši bundesligi, so v nedeljo zadnje tekme igrali še v drugi ligi. Poleg Schalkeja, ki je kot zmagovalec že prej imel zagotovljeno vrnitev med najboljše, si je neposredno uvrstitev v najmočnejšo konkurenco zagotovil še Elversberg. Prihaja iz občine z zgolj 13 tisoč prebivalci, s čimer se je vpisal v zgodovino nemškega klubskega nogometa. Klub iz tako majhne občine ni še nikoli nastopal v elitnem razredu.

Albert Riera
Sportal Navijači Eintrachta poslali Albertu Rieri jasno sporočilo

Zmagovalec Schalke si je vrnitev že zagotovil pred današnjim zadnjim krogom, v katerem je za slovo premagal Braunschweig z 1:0. V boju za drugo neposredno vozovnico in za mesto v dodatnih kvalifikacijah pa so bili še Elversberg, Hannover in Paderborn, ki so imeli vsi po 59 točk.

Delo je danes najbolje opravil Elversberg, s 3:0 je ugnal Preussen Münster ter končal na drugem mesu zaradi boljše razlike v golih; enako število točk (62) je sicer zbral tudi Paderborn po današnji zmagi nad Darmstadtom z 2:0. Spodrsnilo pa je Hannovru, ki je igral le 3:3 z Nürnbergom in zdrsnil na četrto mesto.

Po tej sezoni se iz elitne lige poslavljata St. Pauli in Heidenheim, Wolfsburg bo kot 16. igral dodatne kvalifikacije s Paderbornom.

Elversberg prihaja iz občine, ki ima zgolj 13 tisoč prebivalcev. | Foto: Reuters Elversberg prihaja iz občine, ki ima zgolj 13 tisoč prebivalcev. Foto: Reuters

Elversberg se je prvič v zgodovini uvrstil v elitno bundesligo ter tako postal 59. ekipa, ki bo igrala v najmočnejši nemški ligi. Blizu je bil že lani, a je takrat v dodatnih kvalifikacijah moral priznati premoč Heidenheimu. Obenem pa je nemška zvezna dežela Posarje dobila prvoligaša po kar 33 letih suše, nazadnje je bil član bundeslige Saarbrücken. Novopečeni prvoligaš prihaja iz občine Spiesen-Elversberg, ki ima zgolj 13 tisoč prebivalcev. Klub iz tako majhne občine ni še nikoli nastopal v bundesligi. Prejšnji rekord je imel Unterhaching, ki prihaja iz občine z okrog 26 tisoč prebivalci. 

Paderborn Elversberg Schalke nemška druga liga
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.