Kakšna poteza! Collins podpisal pogodbo, eno uro kasneje pa jo je raztrgal.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Izkušeni valižanski nogometni branilec James Collins je v četrtek podpisal pogodbo do konca januarja v vrednosti 50 tisoč funtov, odhitel na trening in na njem staknil poškodbo, sledila pa je poteza, ki je navdušila cel svet. Petintridesetletnik se je vrnil v klubske prostore in dobesedno raztrgal pogodbo, saj ni želel bremeniti blagajne Aston Ville.