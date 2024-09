25-letna švicarska nogometašica Alisha Lehmann je tako kot njen partner, nogometaš Douglas Luiz, letos iz angleškega prvoligaša Aston Ville prestopila v italijanski Juventus. Medtem ko so za Luiza pri "Stari dami" odšteli 50 milijonov evrov, je Juventus za Alisho Lehmann moral plačati le 60 tisoč evrov odškodnine, kar jo je po poročanju La Repubblice razžalostilo in razjezilo hkrati.

"Po treningu pogosto omenim Douglasu, da to, kar se dogaja, ni pošteno. Oba se ukvarjava z istim delom, a on zasluži več sto tisoč evrov več kot jaz. To vpliva tudi name kot žensko," je priznala atraktivna švicarska nogometašica, ki je sicer ob transferju v Juventus izjavila, da živi svoje sanje in je izjemno srečna, da se je lahko v nov klub preselila skupaj s svojim partnerjem.

Douglas Luiz Foto: Guliverimage

Švicarka je dejala, da se zaveda, da bo minilo še mnogo let, preden bodo nogometašice začele služiti vsote, ki bi se vsaj približno lahko primerjale z zaslužki moških kolegov.

Alisha Lehmann, ki jo na Instagramu spremlja kar 17 milijonov sledilcev, sicer dobro izkorišča svojo prepoznavnost in marketinški potencial, zelo dobro pa se je znašla tudi v novem klubu. Na dveh tekmah je za Juventus dosegla gol, medtem ko se njen partner še privaja na novo ekipo. Na prvih treh tekmah serie A je vstopil s klopi, pri remiju (0:0) proti Empoliju pa je igral do 67. minute.

Lehmann in Luiz sta par od leta 2021. Novembra 2022 sta se za kratek čas razšla, a sta letos razmerje obnovila in trdita, da sta srečna kot še nikoli.