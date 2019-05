Allegri napovedal slovo od Juventusa

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Klub iz Torina, ki je bil italijanski prvak že petintridesetkrat in je bil ustanovljen leta 1897, bo v novo sezono italijanske serie A in evropsko sezono zakorakal z novim trenerjem. Za soboto je napovedana novinarska konferenca, ki se jo bosta udeležila Allegri in predsednik kluba Andrea Agnelli, ki še ni sporočil imena Allegrijevega naslednika.

Enainpetdesetletni Allegri je staro damo letos popeljal do osmega zaporednega naslova italijanskega prvaka, a so bianconeri ostali brez lovorike v elitnem evropskem prvenstvu, kljub temu da je zebre okrepil portugalski superzvezdnik Cristiano Ronaldo.

Allegri se je stari dami pridružil leta 2014, potem ko je zapustil mesto stratega pri rivalskemu AC Milanu. Italijan je zasedel izpraznjeno mesto po odhodu Antonia Conteja ter je bil glavni strateg pri petih scudettih, v prvih štirih letih po prihodu je Juventus osvojil tudi pokal.

Nekoliko manj bleščeča je njegova statistika v evropskih tekmovanjih, dvakrat je popeljal belo-črne v finale lige prvakov, a so leta 2015 izgubili proti Barceloni, pred dvema letoma pa proti madridskemu Realu. Letos je Juventus v četrtfinalu lige prvakov presenetila mlada ekipa nizozemskega Ajaxa.

Juventus tako ostaja pri le dveh evropskih lovorikah na najvišji klubski ravni, osvojil ju je v letih 1985 in 1996.

Juventus bo v nedeljo gostil Atalanto slovenskega reprezentanta Josipa Iličića, zadnji krog sezone pa bo sklenil v gosteh pri Sampdorii.