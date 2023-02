V času padca so bili po podatkih Anse na domu njegova žena ter izbranka njegovega sina. Zdravniki so mu sicer rešili življenje, ni pa informacij, ali je bil padec posledica kakšne bolezni.

Devetinšestdesetletni trener je v sezoni 1998/99 prevzel vodenje Milana in takoj osvojil italijansko prvenstvo. Vodil je tudi nekatere druge velikane z Apeninskega polotoka, in sicer Lazio, Inter ter Juventus.

V svoji trenerski karieri je med drugimi sedel na klopi Venezie, Bologne, Cosenze in Udineseja, preden se je pridružil Milanu. Kasneje je vodil tudi Torino in kitajski Beijing Guoan, bil pa je tudi na čelu reprezentanc Japonske in do konca trenerske poti leta 2019 tudi Združenih arabskih emiratov. Z Japonsko je leta 2011 osvojil azijski pokal.