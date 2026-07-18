Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
R. P., Ž. L.

Sobota,
18. 7. 2026,
17.55

Osveženo pred

31 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 1,59

Natisni članek

Natisni članek
Prva liga Telemach NK Celje NK Maribor NK Maribor FC Koper NK Bravo NK Olimpija NK Olimpija NK Radomlje NŠ Mura NK Nafta Lendava NK Brinje Grosuplje NK Aluminij 1. SNL

Sobota, 18. 7. 2026, 17.55

31 minut

1. SNL, 1. krog

Zgodovinski dan za Brinje. Kdo je najboljši v Ljubljani? #vŽivo

Avtorji:
R. P., Ž. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 1,59
Prva liga Telemach, 2026/27 | Nova sezona Prve lige Telemach se je začela v Lendavi. | Foto Aleš Fevžer, Filip Barbalić, Jure Banfi, NK Olimpija, fotomontaža: Sportal s pomočjo UI

Nova sezona Prve lige Telemach se je začela v Lendavi.

Foto: Aleš Fevžer, Filip Barbalić, Jure Banfi, NK Olimpija, fotomontaža: Sportal s pomočjo UI

V petek se je začela nova sezona 1. SNL. Celjani so obrambo naslova začeli z domačim remijem proti Muri (2:2), ki jo je prvič kot trener v 1. SNL vodil Mitja Mörec Koprčani so ugnali povratnika med prvoligaško konkurenco Nafto (2:0). V soboto Radomlje gostijo novinca Brinje Grosuplje (18.00), ki v Domžalah doživlja zgodovinski krst med slovensko elito. V Stožicah se bosta zatem v mestnem obračunu udarila Olimpija in Bravo (20.15). V nedeljo bo Aluminij pričakal ambiciozni Maribor, ki po vrnitvi Zlatka Zahovića in Darka Milaniča ne skriva visokih ciljev.

1. SNL, 1. krog:

Sobota, 18. julij:

Žiga Lipušček, RSF
Sportal Lipušček zanesljivo v drugi krog, Bravo in Koper dobila tekmeca

Prvaki začeli z remijem proti Muri

Celjane je v knežjem mestu popeljal Niko Kasalo. | Foto: Luka Kotnik Celjane je v knežjem mestu popeljal Niko Kasalo. Foto: Luka Kotnik Uvodni nastop državnih prvakov je postregel z dinamičnim srečanjem, polnim zadetkov in sodniških odločitev, o katerih se bo še govorilo. Dvoboj med Celjem in Muro, ki jo je prvič v 1. SNL vodil Mitja Mörec, se je končal brez zmagovalca (2:2).

Da se Mura v Celje ni prišla branit, je pokazal že uvod tekme. Že v drugi minuti je mojstrski prodor in strel z leve strani uspel mlademu posojenemu napadalcu Rijeke Šimonu Butiću, toda sodniki so njegov gol zaradi nedovoljenega položaja soigralca, ki je oviral pogled vratarja Žana Lebana, razveljavili. V 21. pa je Mura vendarle oplemenitila boljši vtis, potem ko je po podaji Nina Koutra natančno meril Niko Kasalo. 

V drugem delu so gostitelji vendarle zaigrali bolje. Svit Sešlar je v 49. z močnim in natančnim strelov z 20 metrov, ki je oplazil tudi vratnico, izenačil. V času največje premoči so Prekmurci spet povedli, Kouter in Kasalo sta izvedla lepo akcijo, slednji je z leve strani poslal žogo pred vrata, kjer se je odlično znašel mladi posojeni napadalec Rijeke Marko Aščić.

Že v 2. minuti je mrežo Celja zatresel posojeni napadalec Rijeke Šimun Butić, a je sodnik zadetek razveljavil. Kasalo je namreč stal pred vratarjem, mu zastiral pogled na strelca, bil pa tudi v nedovoljenem položaju. Pozneje je sodnik po posredovanju VAR pokazal na belo točko za Celje, v zaključku srečanja pa je zaradi prekrška Svit Sešlarja v napadu razveljavil zadetek Armandasa Kučysa. | Foto: Luka Kotnik Že v 2. minuti je mrežo Celja zatresel posojeni napadalec Rijeke Šimun Butić, a je sodnik zadetek razveljavil. Kasalo je namreč stal pred vratarjem, mu zastiral pogled na strelca, bil pa tudi v nedovoljenem položaju. Pozneje je sodnik po posredovanju VAR pokazal na belo točko za Celje, v zaključku srečanja pa je zaradi prekrška Svit Sešlarja v napadu razveljavil zadetek Armandasa Kučysa. Foto: Luka Kotnik

A Mura je novo vodstvo držala le dobrih 15 minut. V 73. minuti je na robu kazenskega prostora strel Milota Avdylija blokiral Kristjan Trdin, sodnik David Šmajc pa je po pogledu posnetka zaradi igranja z roko dosodil enajstmetrovko, ki jo je zanesljivo izvedel Sešlar. Do konca so imeli Celjani še nekaj nevarnih akcij, Armandas Kučys je tudi zatresel mrežo, toda izkazalo se je, da je pred tem prekršek storil podajalec Svit Sešlar. Tako je ostalo pri rezultat 2:2. Po uvodnem tekmovalnem dnevu nove sezone je tako na prvem mestu prenočil Koper.

Kanarčki osvojili Lendavo

Primorci v novo tekmovalno obdobje vstopajo z visokimi cilji. V pretekli sezoni so na prvenstveni lestvici za sabo pustili tudi Olimpijo in Maribor, več točk je v 36 krogih uspelo zbrati le prvakom iz Celja, a so tudi grofi ob koncu sezone bili manj vroči od kanarčkov. Koper je prvenstvo končal z nizom sedmih zmag, v tem nizu so ugnali tudi vse tri omenjene tekmece.

Prvi zadetek v novi sezoni 1. SNL je dosegel 25-letni Francoz Kamil Manseri. | Foto: Jure Banfi Prvi zadetek v novi sezoni 1. SNL je dosegel 25-letni Francoz Kamil Manseri. Foto: Jure Banfi

Zoran Zeljković je začel prvenstveno sezono z zmago na najbolj oddaljenem gostovanju, s Koprom pa se bo že prihodnji teden vrnil na Ferske otoke, kjer ga čaka evropska uvertura. Z zmaji je pred leti v tej deželi doživeli boleč poraz. | Foto: Aleš Fevžer Zoran Zeljković je začel prvenstveno sezono z zmago na najbolj oddaljenem gostovanju, s Koprom pa se bo že prihodnji teden vrnil na Ferske otoke, kjer ga čaka evropska uvertura. Z zmaji je pred leti v tej deželi doživeli boleč poraz. Foto: Aleš Fevžer

Kot je v nedavnem intervjuju za Sportal razlagal Zoran Zeljković, je po njegovem mnenju Primorcem v pretekli sezoni na najtežjih tekmah zmanjkalo nekaj kakovosti in širine. Poletne kadrovske spremembe naj bi ta manko odpravile. To je nakazala tudi tekma uvodnega kroga, kjer so na gostovanju v Lendavi upravičili vlogo favorita. Zmagali so z 2:0, v polno pa sta zadela Francoz Kamil Manseri in pa nigerijski rezervist Brown Ibabor, ki je potrdil zmago v sodnikovem podaljšku.

Lendavčane je prvič v 1. SNL vodil Španec Gonzalo Escudero, ki je pred tem vodil drugo ekipo madžarskega prvoligaša ZTE. Nafta je bila zelo nevarna in pogosto ogrožala vrata Koprčanov. Sodnik Martin Matoša je v prvem delu po domnevnem prekršku Lea Rimca nad Rokom Pirtovškom že dosodil enajstmetrovko, a si po ogledu posnetka premislil. Najlepšo priložnost za Lendavčane je v 52. minuti zapravil Josip Zorica.

Krog se bo končal v nedeljo, ko bodo pokalni prvaki v Kidričevem gostili Maribor. Vijoličasti v novo sezono vstopajo s svežim zagonom, ki ga je pod Kalvarijo prinesla vrnitev Zlatka Zahovića in Darka Milanića. Pričakovanja so vsekakor visoka.

1. SNL, 1. krog:

Petek, 17. julij:

Sobota, 18. julij:

Nedelja, 19. julij:

Lestvica

NK Aluminij
Sportal Za neučinkoviti Aluminij usodna ena napaka
NK Olimpija nov dres
Sportal Olimpija pokazala nov dres in pozdravila povratnika
Prva liga Telemach NK Celje NK Maribor NK Maribor FC Koper NK Bravo NK Olimpija NK Olimpija NK Radomlje NŠ Mura NK Nafta Lendava NK Brinje Grosuplje NK Aluminij 1. SNL
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Predplačniški Mobi

Predplačniški Mobi

Do 31. 8. vključite paket Mobi A, B ali C v aplikaciji Moj Mobi in prvih 6 mesecev uživajte v akcijski ceni do 50 % ceneje.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Žreb za Playstation 5 Slim

Žreb za Playstation 5 Slim

Sklenite mobilni paket Naj ali SUPR digitalno v aplikaciji Moj Telekom in se uvrstite v žreb za Playstation 5 Slim.