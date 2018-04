Zmaji vendarle ne bodo povsem osamljeni

LIGA ABA

Krstna sezona druge lige ABA, katere pomen se je zaradi spremenjenega tekmovalnega sistema povečal, se razpleta po sanjskem slovenskem scenariju. V finalu zaključnega turnirja v Čačku se bosta namreč pomerili novomeška Krka in koprska Sixt Primorska. Zmagovalec sredinega večernega obračuna si bo priigral vstopnico za vstop v vse bolj zaprto prvo ligo ABA, v kateri ima svoje mesto za sezono 2018/19 zagotovljeno tudi Petrol Olimpija.

Po eni sezoni, v kateri je imela Slovenija v regionalni eliti zgolj enega predstavnika, bo država evropskih prvakov vendarle okrepila svoje zastopstvo. Če bo zmago slavila Krka, se bodo Novomeščani podali že v svojo dvanajsto jadransko sezono. Primorska pa bi lahko po Olimpiji, Krki, Slovanu, Zlatorogu, Heliosu in Šentjurju postala sedmi slovenski klub v tekmovanju, ki je obenem tudi regionalni most do evrolige in EuroCupa.

Klubi za ligo ABA 2018/19

Budućnost VOLI, Cedevita, Cibona, Crvena zvezda mts, FMP, Igokea, Mega Bemax, Mornar, Partizan NIS, Petrol Olimpija, Zadar in Krka/Sixt Primorska

Sedmič z dvema kluboma

Slovenija je imela sicer letos prvič enega predstavnika v ligi ABA. Po petkrat sta na jadranskem odru nastopala kvartet in tercet. Šestkrat sta si tekmovalno pravico zagotovila le dva kluba. Med drugim tudi v sezoni 2010/11, ki statistično velja za najuspešnejšo, saj sta Olimpija in Krka nizali zmage, a ostali brez končne lovorike. Ta ostaja le ena, in sicer tista, ki so si jo zmaji priigrali v krstni sezoni 2001/02.

Kako v ligo ABA?

V prihodnje bodo mesta v dvanajstčlanski ligi ABA bolj stalna in stabilna. Izpadlo bo le zadnje moštvo v sezoni, namesto katerega bo v jadransko elito vselej vstopil prvak druge lige ABA. Poleg tega se bosta enajsto moštvo iz prve in drugo moštvo iz druge lige od sezone 2018/19 naprej pomerila za mesto med elito za naslednjo sezono.

Udeležence druge lige ABA, ki bo tako štela 12 klubov, bodo še določala državna prvenstva. Poleg zadnjega moštva iz prve lige ABA (MZT Skopje) bo preostalih 11 klubov v tekmovanje vstopilo prek državnih prvenstev, in sicer tako, da bo imela vsaka država (Slovenija, Hrvaška, BiH, Srbija, Črna gora in Makedonija) po dva predstavnika.