Split po zmagi proti Sarajevu ostal v ligi Aba

Hrvaški košarkarski klub Split si je zagotovil nastopanje v ligi Aba v prihodnji sezoni. Na odločilni tretji tekmi dodatnih kvalifikacij za popolnitev elitnega regionalnega tekmovanja so hrvaški predstavniki na domačem parketu s 90:60 premagali Spars Sarajevo iz Bosne in Hercegovine.

Odločilna je bila druga četrtina, potem ko je prvo Split dobil z 19:16. Hrvaški košarkarji so nato dali v prestavo višje in povsem zasenčili bosanskega predstavnika. Drugi del igre so dobili z 28:10 in si zagotovili 21 točk prednosti. Blestel je predvsem Mateo Kedžo, ki je v drugih desetih minutah dosegel 13 točk.

V nadaljevanju so prednost Splitčani še povišali zadržali in ohranili status "prvoligaša" v ligi Aba. Pri domačih je Kedžo ob vsega sedmih minutah in pol na parketu ostal pri 13 točkah, Roko Leni Ukić jih je dodal 12. Pri Sarajevčanih sta 11 točk dosegla Kenan Kamenjaš in Nedim Buza. Slovenski košarkar Nejc Klavžar je dosegel pet točk. Pri Splitčanih ni igral slovenski košarkar Blaž Mesiček.

Iz lige Aba 2 je kot prvak v regionalno elito napredoval Studentski centar iz Črne gore.

V ligi Aba pa trenutno poteka finale. Crvena zvezda v dvoboju na tri zmage proti Budućnosti vodi z 2:0 in je le eno zmago oddaljena od naslova. Tretja tekma bo na sporedu v soboto v Podgorici.